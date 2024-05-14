加泰議會選舉挫獨派 首相重大勝利

由前衛生部長伊拉領導的PSC在議會135席中取得42席成大贏家，較2021年上屆議會選舉多9席。由加泰自治區政府前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）領導、強硬鼓吹獨立的「一起為了加泰隆尼亞」黨（JxCat）奪35席，較上屆增加3席，但將卸任自治區政府主席的阿拉貢內斯所屬較溫和的「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）只得20席，較2021年大減13席，強硬左翼小黨「人民團結候選人黨」（CUP）也從9席減至得4席。3個獨派政黨共取得59席，較上屆74席大減，低於過半所需的68席。

儘管PSC取得最多議席，但未及執政所需的過半，需與其他政黨商討組成聯合政府。ERC黨魁阿拉貢內斯周日表明ERC將會成為反對黨，排除合作可能。PSC或可與極左政黨「匯總」（Sumar）、保守派人民黨和極右「呼聲黨」（Vox）結成聯盟，它們合共有74席。

分析：分離主義情緒被壓下

獨派政黨自2012年起控制加泰自治區政府，並在連續4次議會選舉贏得多數議席。今次結果對2017年領導獨立公投、引發西班牙數十年來最嚴重憲政危機的普伊格德蒙特而言是一大挫敗，因除PSC外，同樣反對獨立的右翼政黨也取得佳績，人民黨從3席大增至15席。

分析指出，周日的結果反映加泰分離主義情緒已被壓下，號召力減少。

（金融時報/路透社）