俄稱再佔4村 烏臨陣換東北守軍主將

過去數周都有專家警告俄軍即將發動攻勢，到上周五俄軍終向哈爾科夫州推進，迫使烏軍面對俄軍在東部及南部戰線的關鍵位置推進之際，要增派士兵到東北部應對。

烏軍3戰線吃緊 俄未大突破

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基在Telegram表示烏軍正展開激烈的防衛戰，並阻止了俄軍突破防線的企圖。他指形勢很困難，但否認俄軍取得重大進展，指烏軍正盡力守住防線及陣地並打擊敵軍。專家普遍相信俄軍無法重啟佔領哈爾科夫市的行動，但會尋求以攻勢令當地不再宜居，並引走其他戰線的烏軍。

烏導彈碎片毁俄住宅 15死

另外俄國官員表示，西部接壤烏克蘭的別爾哥羅德州連日受襲，周日有住宅大樓被俄軍攔截烏軍導彈後產生的碎片擊中倒塌，有最少15人死亡，多人受傷。州長格拉德科夫指上周六有4人喪生，周日多次受襲下共27人受傷。

（路透社/法新社/衛報）

（俄軍侵烏）