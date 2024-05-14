俄稱再佔4村 烏臨陣換東北守軍主將

【明報專訊】俄羅斯部隊上周五在烏克蘭東北部哈爾科夫州展開新一輪攻勢後，俄軍周日（12日）稱他們再控制了4個村莊，近日落入俄軍控制的村莊增至9個，並指部隊深入烏軍防禦工事，甚至已攻進沃夫昌斯克，惟烏軍否認這說法。烏克蘭總統澤連斯基昨天承認在邊境大片地區經歷激烈戰鬥，沃夫昌斯克局勢尤其嚴峻。烏軍則宣布臨陣換將，負責哈爾科夫州前線的部隊司令由副參謀總長德拉帕蒂（Mykhailo Drapaty）准將兼任，取代今年4月才上任的哈盧什金（Yuriy Halushkin）。
過去數周都有專家警告俄軍即將發動攻勢，到上周五俄軍終向哈爾科夫州推進，迫使烏軍面對俄軍在東部及南部戰線的關鍵位置推進之際，要增派士兵到東北部應對。
烏軍3戰線吃緊 俄未大突破
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基在Telegram表示烏軍正展開激烈的防衛戰，並阻止了俄軍突破防線的企圖。他指形勢很困難，但否認俄軍取得重大進展，指烏軍正盡力守住防線及陣地並打擊敵軍。專家普遍相信俄軍無法重啟佔領哈爾科夫市的行動，但會尋求以攻勢令當地不再宜居，並引走其他戰線的烏軍。
烏導彈碎片毁俄住宅 15死
另外俄國官員表示，西部接壤烏克蘭的別爾哥羅德州連日受襲，周日有住宅大樓被俄軍攔截烏軍導彈後產生的碎片擊中倒塌，有最少15人死亡，多人受傷。州長格拉德科夫指上周六有4人喪生，周日多次受襲下共27人受傷。
（路透社/法新社/衛報）
（俄軍侵烏）
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