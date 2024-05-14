紹伊古新職是升是降 專家各有看法

部分防長職能隨調 顯獲信任

塔斯社報道，在全新的行政架構下，紹伊古身為聯邦安全會議秘書，將兼任聯邦軍事工業委員會副主席，作為普京在該委員會的代表；另外原先國防部轄下的聯邦軍事技術合作局將改為直轄於總統，克宮指紹伊古將「領導和監督」該部門的工作。聯邦軍事技術合作局是負責控制、監督俄國與外國軍事技術合作範疇的聯邦行政組織，國家軍事工業委員會則負責監督國防政策的實施、中長期戰略、規劃和績效管理等。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）歐亞項目資深研究員Rob Lee分析，紹伊古在新職位獲賦予額外權力，不止是聯邦安全會議秘書的原有職權，還保留原屬國防部長職權中對國內外國防事務的監督權。

另有質疑無實權「體面下台」

紹伊古在蘇聯解體後長期擔任緊急狀况部長，2012年升任防長，他早年經常與普京公開一起狩獵、騎馬和釣魚，關係密切。惟俄軍對烏克蘭開戰逾兩年屢遇挫折，造成重大人力物力損失，被質疑領導失當，在去年6月瓦格納兵變期間，後來墜機身亡的瓦格納集團首腦普里戈任更直斥紹伊古及參謀總長格拉西莫夫無能，要求普京革走二人。

自此紹伊古會否被撤換成為外界焦點，到副防長伊萬諾夫（Timur Ivanov）4月因涉嫌受賄被捕和檢控後，更有觀察家認為紹伊古已有失勢迹象。聯邦安全會議秘書一職原由帕特魯舍夫執掌，但有專家質疑他權勢高漲非因職位，而是作為普京頭號親信，到紹伊古接任後只會是無實權、不管錢的職位，普京不直接「炒人」只為給他留些體面。

（華爾街日報/BBC/俄羅斯衛星通訊社/衛報）

（俄軍侵烏）