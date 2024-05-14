侵烏後俄最大改組 防長轉管安全會議 原第一副總理接替紹伊古 顯普京推「戰爭經濟」持久戰

普京頭號親信另有任命

普京上周正式展開第5個總統任期，上周五由續任總理的米舒斯京提名非「強力部門」內閣人選，包括由副總理暨工業和貿易部長曼圖羅夫升任第一副總理。克宮周日宣布，65歲的原第一副總理別洛烏索夫（Andrey Belousov）獲提名擔任防長，意味着紹伊古（Sergei Shoigu）結束執掌國防部的11年半歷史。惟克宮隨即公布普京簽署行政命令，委任紹伊古為聯邦安全會議秘書，取代被視為普京頭號親信、「強力部門幫」重要領袖帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）自2008年起擔任的職位，後者將擔任目前未公布的另一職位。紹伊古還會兼任軍工聯合體委員會副主席，克宮指他「將繼續在他熟悉的領域工作」。

「強力部門」要職基本不變

俄羅斯聯邦安全會議的政治角色類似美國的白宮國家安全委員會和中國的中共外事工作委員會，總統普京和前總統梅德韋傑夫擔任正副主席，惟日常事務由聯邦安全會議秘書負責。換言之，紹伊古今後的對口單位將包括美國白宮國安顧問蘇利文和中國中共中央外辦主任王毅。

其他「強力部門」要職基本上維持不變，總參謀長格拉西莫夫留任原職。外長拉夫羅夫、對外情報局（SVR）局長納雷什金、聯邦安全局（FSB，國內情報部門）局長博爾特尼科夫、緊急情况部長庫連科夫、內務部長科洛科利采夫等皆獲提名留任，程序上待聯邦委員會（上議院）批准。

這次防長換人是自2020年米舒斯京取代梅德韋傑夫擔任總理以來，俄羅斯最重要的政治職位變動，尤其是紹伊古的能力因烏戰首年失利受到質疑，其副手伊萬諾夫上月底又涉貪被捕，到底紹伊古這次是不降反升還是明升暗降，引起外界不少揣測（見另稿）。

別洛烏索夫經濟學家出身

然而，分析普遍認為，普京選擇由經濟學家出身的別洛烏索夫接掌國防部，再次體現出他是為了在烏克蘭打持久戰甚至消耗戰作準備，符合曼圖羅夫升職和副總理諾瓦克增管經濟所展現的政治任命思路。其中特朗普時代的美國防長埃斯珀向CNN表示，上述任命顯示俄羅斯正邁向戰爭經濟。俄羅斯中央借貸銀行首席俄羅斯經濟學家蘇沃羅夫（Evgeny Suvorov）認為，這次人事變動將為鞏固軍工複合體作為國家經濟主火車頭發揮作用。

軍費融入國家整體經濟

65歲的別洛烏索夫原是任職學術界的經濟學家，主張「控制論經濟學」，認為國家在經濟中發揮強力作用。他在普京掌權後起初擔任總理外部顧問，2006年正式加入政府，先後擔任多個涉及經濟的重要職位，2020年1月起任分管經濟的第一副總理。克宮發言人佩斯科夫解釋任命時稱，俄羅斯目前接近蘇聯在1980年代中期軍事和執法部門佔GDP達7.4%的情况，故有必要確認開支符合和更融入國家整體經濟，「今時今日戰場上的贏家會是對於創新和盡快執行更為開放的一方」。彭博社另引述克宮消息人士指出，普京信任別洛烏索夫，認為他誠實不貪污。

（紐約時報/塔斯社/路透社/金融時報）

（俄軍侵烏）