以加強攻勢 擴拉法疏散範圍

【明報專訊】以色列上周六（11日）晚間起加強對加沙攻勢，據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門昨發布數據，以軍過去24小時的襲擊共造成63人死亡、114人受傷。以軍則稱，昨天繼續在拉法對哈馬斯作「精準打擊」。以軍昨把疏散令範圍擴展至拉法中區，要求巴人撤離至以方指定的「人道主義區」，外界揣測其將擴大深入市中心的軍事行動。
以軍以遏止哈馬斯重張旗鼓為由，上周六晚起對加沙北部有逾10萬巴人居住的傑巴利耶（Jabalia）難民營再展開「地氈式轟炸」軍事行動。至翌日，空襲持續並覆蓋加沙南北。以軍稱，上周六晚及昨天下午，以國南部城市阿什凱隆接連遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊。
據巴勒斯坦通訊社昨天報道，位於加沙北部城市拜特拉希亞的卡邁勒．阿德萬醫院接收12具遺體，另有數十人被困在該市北部居民區的建築廢墟下。在加沙北部加沙城的一個居民區，有16名平民困在一座建築廢墟下。位於拉法的科威特醫院過去24小時接收18具遺體。
聯國：或釀「史詩級」人道災難
聯合國秘書長古特雷斯昨再敦促以哈馬上停火。他上周五警告徹底入侵拉法可能引發一場「史詩級的人道災難」。美國總統拜登前天表示，如果哈馬斯釋放人質，以色列與哈馬斯的戰爭最快「明天」就有可能實現停火。哈馬斯上周六稱，一名有英籍的以色列男人質因以軍空襲受傷不治。