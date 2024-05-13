撐以巴陣營互「起底」攻擊 親以網披美250學生資料 有事主接死亡恐嚇

校內憂安全 亦恐影響就業

埃及裔美籍大學二年級學生萊拉（Layla Sayed）去年10月16日在賓夕法尼亞大學，參加人生第一次支持巴人的集會。數周後，她發現「金絲雀使命」網站上載她當天示威的相片和用紅色箭頭指向其位置，還附以其姓名、所居城市、學歷、社交媒體帳戶連結。該網站的X和Instagram帳戶又貼出她的照片，標示她是「哈馬斯戰爭罪行辯解者」。自此她受社交平台網民口誅筆伐，總是覺得「被人盯着」。有感人身安全受威脅，她已解下綁在背囊的巴勒斯坦頭巾，避免在校內獨行，又使其LinkedIn檔案「休眠」。

「金絲雀使命」於2015年建網，稱要致力遏止美國大學校園趨增的反猶太主義及將支持哈馬斯的人曝光。網站稱靠人報料，會通過公開可得渠道核實過才公開資料。

路透社報道指該網站搞手背景不詳。它自去年10月7日指控逾250名學生及學者支持恐怖主義、散播反猶太主義、仇恨以色列。經該網「起底」人士往往收到仇恨短訊、刻薄言論等滋擾，有被人呼籲驅逐出境、開除出校，甚至說應該被強姦或殺掉等。部分被「起底」者憂慮影響日後求職就業，因Google搜尋相關人名時通常會出現「金絲雀使命」相關資料。

弗州大學畢業禮遇抗議腰斬

另外，美國大學校園的支持巴人示威持續。弗吉尼亞聯邦大學前天早上的畢業禮上，數十名畢業生在反對校園示威的共和黨州長上台演說時離場抗議，導致畢業禮腰斬。哈佛大學只以停學要脅拒撤營地的學生，遭哈佛猶太校友聯盟抨擊校方「不負責任」。一些大學捐款人批評學校處理手法。《金融時報》昨報道，停止捐款給哈佛的對冲基金創辦人格里芬（Ken Griffin）稱，校園示威是用了「壓迫者」和「被壓迫者」範式的「文化革命」、「行為藝術」。

（路透社/彭博社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）