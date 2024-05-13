普京新政府佈局 分析：備長期烏戰

「保科技地位」 工業部長升副總理

55歲的曼圖羅夫將取代現任第一副總理別洛索夫，並不再兼任工業和貿易部長，但繼續分管軍用和民用工業事務。政府聲明解釋，將分管工業的副總理升格為第一副總理，反映確保科技領導地位的重要性。在俄軍侵烏招至國際制裁下，曼圖羅夫仍令人驚訝地成功加快火炮彈藥生產，速度甚至更勝北約全體成員國總和。俄羅斯曾稱尋求在所有領域取得科技領導地位，包括飛機生產、機牀製造、無線電電子和軍工複合體。

52歲的副總理諾瓦克則在原本分管的能源事務以外，獲提名新增分管經濟領域。另一受矚目的人事調動是普京關鍵親信兼「強力部門幫」領袖人物、聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫之子德米特里（Dmitry Patrushev）由農業部長升級，獲提名為分管農業的副總理。另有一些地方高官進入中央，中部克麥羅沃州州長齊維列夫（Sergei Tsivilev）獲提名擔任能源部長，年僅37歲的加里寧格勒州長阿里哈諾夫（Anton Alikhanov）則獲提名擔任工業和貿易部長。

俄羅斯近日重新對烏克蘭東北部展開攻勢，佔領數個定居點，烏軍據報也作反擊。俄國南部伏爾加格勒州長昨稱，當地一處煉油廠上周六晚通宵受烏軍無人機轟炸，無人傷亡；西部別爾哥羅德州長前晚稱，過去一周持續受烏軍攻擊，一名女子被殺，另有29傷，逾85棟建築受損。

（路透社/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）