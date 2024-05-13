俄式法律三讀 格魯吉亞關鍵抉擇 5萬人上街促撤外國代理人法 國會總統政治角力

格魯吉亞去年3月首讀舊版本的「外國代理人法」草案後觸發全國大示威，執政「格魯吉亞之夢」黨（Georgian Dream）宣布撤回，到今年4月再重推，易名為《外國影響力透明度》法案。法案要求國內的非政府組織及傳媒如有20%資金來自海外，須註冊「為外國勢力服務組織」，法案已在4月17日及本月1日分別通過首讀及二讀。

法案觸發首都第比利斯約5萬人前日冒雨示威，部分人揮動格魯吉亞、歐盟及烏克蘭旗幟，不少示威者認為政府希望盡快通過法案，為秋季大選作準備。39歲的示威者梅恩吉亞稱：「我們正保護我們的歐洲未來和自由。」22歲的表演系學生阿努基認為，確保他們及下一代人的未來安全、有言論自由等，是他們這一代人的責任，阿努基表明他們從不想成為俄羅斯一部分，目標一直是成為歐洲一部分。

執政黨稱保主權 免淪抗俄「炮灰」

執政黨未有讓步迹象，指控示威由受操縱的年輕人領導。惟26歲的社運人士塔瓦澤稱，國民並不愚蠢，「我們已看過這（代理人法案）在俄羅斯造成的結果：它消滅了整個公民社會」。

執政黨指法案可促進國內組織和機構的透明度和國家主權，該黨創辦人伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）稱，需要該法案來阻止西方利用格魯吉亞人作為對抗俄羅斯時的「炮灰」，而政府的目標是在5月中簽署法案生效成為法律。出身於自由派的總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）早前表明，倘若國會通過法案，她將會否決。然而，擁有國會控制權的執政黨，只需在國會湊夠過半贊成票（76票）即可推翻總統否決，把法案交予議長簽署生效。格魯吉亞之夢黨在國會有74席，執政聯盟成員「人民力量」黨有9席。

這項法案引起歐美關注。白宮國家安全顧問蘇利文前日在社交平台X稱，美方對格魯吉亞民主倒退深感震驚，他形容該國議員正面對關鍵抉擇，即究竟是支持格魯吉亞人民的「歐洲-大西洋」（Euro-Atlantic）願景，還是通過一項與民主價值觀背道而馳的克宮式外國代理人法。

白宮指民主倒退 北歐籲再考慮

北歐和波羅的海國家的外長上周五發表聯合聲明，呼籲格魯吉亞重新考慮法案。去年12月給予格魯吉亞候選成員國資格的歐盟，表明法案如獲通過，將對格魯吉亞入盟構成嚴重障礙。聯合國人權事務高級專員蒂爾克在本月初亦呼籲格魯吉亞撤回法案。

（路透社/法新社/BBC）