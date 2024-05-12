中美發最嚴重地磁暴預警 20年最強太陽風暴來襲 短波通信導航受擾

中國氣象局國家空間天氣監測預警中心昨（11日）晨9時半發布地磁暴最高級別的紅色預警，指上周五晚11時起發生地磁暴，單在過去24小時錄得太陽共爆發了1次X級耀斑和10次M級耀斑，並預計今日爆發M級和X級太陽耀斑的機會分別約九成和一成。另外，中心預計昨出現大地磁暴機率約30%，周日和周一出現機會分別跌至5%和1%，顯示地磁暴情况正減弱。

影響持續至周一 強度漸減

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）也於美東時間上周五傍晚約7時（香港時間昨晨約7時），把地磁暴預警程度由G4調高至最高G5級，稱其影響將持續至周日。這是繼2003年10月造成瑞典停電、南非輸電系統故障地磁暴後，NOAA首發布同級別地磁暴預警。

這麼強大兼維時頗長的地磁暴，跟太陽正處於約為11個地球年的太陽周期最活躍時期，以及近日多次出現太陽日冕物質拋射有關。NOAA自上周三觀測到日冕物質拋射，迄昨晨已觀測到至少7次，美國國家大氣研究中心科學家威爾特伯格（Michael Wiltberger）形容如此頻密的爆發是非常罕見。

地磁暴除了會形成極光外，也可能會影響甚至損毁導航系統、電網和衛星等服務，引發停電或全球定位系統混亂等。在格林威治時間上周五清晨6時54分（香港時間下午2時54分），天文學家錄得今次太陽周期（2019年起）第4大的X3.9級耀斑，指導致亞洲、東歐和非洲東部部分地區的高頻（HF）無線電訊號一度消失，其強烈X射線脈衝和極紫外線輻射亦使前述地區的短波訊號一度中斷。太空開發公司SpaceX昨日警告，其部署在地球低軌道的「星鏈」（Starlink）衛星所提供的上網服務會因地磁暴而出現「服務質素下降」。

（路透社/法新社/新華社/中新社/Space.com/香港天文台）