紐時：衛星照顯示白俄建核彈頭儲存庫

【明報專訊】美國《紐約時報》上周五（10日）報道，指衛星照片顯示白俄羅斯中部一處冷戰時代的軍火庫出現新的安全結構和其他升級，經分析並諮詢核武和軍控專家後，相信俄羅斯正在該處興建可存放核彈頭的設施。俄羅斯總統普京去年3月宣布，將「按白俄一方要求」調動戰術核武到當地。倘若修建過的軍火庫確已存放核彈頭，將是莫斯科自1991年蘇聯解體以來首次在國外部署核武。
蘇聯解體以來 俄首在國外部署核武
報道提到的軍火庫位於白俄羅斯距離烏克蘭邊境193公里的阿西波維奇鎮（Asipovichy），該處自去年3月起開始出現新的建築工程。根據分析，設施近期出現俄方存放核彈頭設施常見的一些建築結構，例如新的高度保安區既有防禦邊界以外新增三層圍欄，另一蓋頂裝卸區則連接到一處有掩護、貌似蘇聯時代地下碉堡的東西。
為方便迅速發射，核彈頭一般存放在接近軍營的地方——阿西波維奇鎮前年起部署了可搭載核彈頭的俄製「伊斯坎德爾」短程彈道導彈。
俄軍戰術核武射程可達300公里。協助《紐時》分析的美國科學家聯合會（FAS）核資訊項目主任克里斯滕森（Hans Kristensen）認為，白俄境內的核發展「看似旨在令北約最東邊的成員國感到緊張擔憂」，但不會為俄羅斯在區內帶來重大的新軍事優勢。