紐時：衛星照顯示白俄建核彈頭儲存庫

蘇聯解體以來 俄首在國外部署核武

報道提到的軍火庫位於白俄羅斯距離烏克蘭邊境193公里的阿西波維奇鎮（Asipovichy），該處自去年3月起開始出現新的建築工程。根據分析，設施近期出現俄方存放核彈頭設施常見的一些建築結構，例如新的高度保安區既有防禦邊界以外新增三層圍欄，另一蓋頂裝卸區則連接到一處有掩護、貌似蘇聯時代地下碉堡的東西。

為方便迅速發射，核彈頭一般存放在接近軍營的地方——阿西波維奇鎮前年起部署了可搭載核彈頭的俄製「伊斯坎德爾」短程彈道導彈。

俄軍戰術核武射程可達300公里。協助《紐時》分析的美國科學家聯合會（FAS）核資訊項目主任克里斯滕森（Hans Kristensen）認為，白俄境內的核發展「看似旨在令北約最東邊的成員國感到緊張擔憂」，但不會為俄羅斯在區內帶來重大的新軍事優勢。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）