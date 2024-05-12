明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

李顯龍：黃循財團隊外交政策受考驗

【明報專訊】新加坡總理李顯龍（圖）周三（15日）交棒副總理黃循財前接受當地傳媒訪問，在談到外交議題時表示，黃循財及其領軍的第四代領導團隊將受到其他國家考驗其外交政策。他形容中美之間就國家地位和利益的潛藏緊張和矛盾，或導致雙方緊張局勢在未來10年、20年甚至更久仍然持續，幸運的是新加坡跟兩國關係友好。

形容中美潛藏利益矛盾 未來10年仍緊張

「人們會想看新領導團隊如何行事，其政策和性格如何。（人們會檢視）他（黃循財）的地位、力量和國內支持，以至其對外接觸和堅守立場的能力，以及是否須被認真看待的人。」李顯龍坦言黃循財將面臨檢視和考驗，但強調黃對此並不完全陌生，畢竟他曾跟隨自己出席許多類似會面。黃循財在2005至2008年曾擔任李顯龍的首席私人秘書，入閣後也有伴隨李顯龍外訪，而且黃本人也有領軍外訪——去年10月和12月先後到訪美國和中國，上月出訪德國和法國，回國後也有跟東盟部分領袖會晤。

李顯龍坦言境外勢力試圖影響新加坡決策並非新鮮事，冷戰時期已有類似秘密行動，部分是透過華語和英語傳媒，也有利用政治人物或異見人士傳話，如今不同的是，這些影響企圖因網絡、社交平台和國民外遊等因素「來到我們家門口或睡房裏」。他承認，儘管外交政策必須由國家利益所引導，惟國家利益如何構成仍是爭論所在，部分考慮因素包括繁榮、安全、自我防衛、與他國做生意及主權獨立。

李顯龍形容這些年來新加坡仍是「（地圖上）小紅點」，「有點變得更紅（意即更顯眼）但仍然細小」，故仍然依賴國際法治和貿易，需要在「人人推擠爭搶之際，我們不是討論中最大人物」的環境中捍衛自身利益。

稱反對聲音過度「會削政府出好政策能力」

對於一黨獨大問題，李顯龍表示理解人們希望國會有更多反對黨聲音來監督執政黨，但過度的話「會削弱政府出好政策的能力」，因得花更多時間辯論和處理被政治化課題，當政府能力被削弱而失去選民支援，但又沒有更好的替代政黨可以領導國家，國家將掉入深淵。「你要避免發生車禍，最好選一個可靠、能幹的駕駛員。」他說。

（海峽時報/聯合早報/CNA）

相關字詞﹕中美角力 外交政策 新加坡第四代領袖（4G Leaders） 新加坡人民行動黨（PAP） 新加坡 李顯龍 黃循財

上 / 下一篇新聞