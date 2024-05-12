李顯龍：黃循財團隊外交政策受考驗

形容中美潛藏利益矛盾 未來10年仍緊張

「人們會想看新領導團隊如何行事，其政策和性格如何。（人們會檢視）他（黃循財）的地位、力量和國內支持，以至其對外接觸和堅守立場的能力，以及是否須被認真看待的人。」李顯龍坦言黃循財將面臨檢視和考驗，但強調黃對此並不完全陌生，畢竟他曾跟隨自己出席許多類似會面。黃循財在2005至2008年曾擔任李顯龍的首席私人秘書，入閣後也有伴隨李顯龍外訪，而且黃本人也有領軍外訪——去年10月和12月先後到訪美國和中國，上月出訪德國和法國，回國後也有跟東盟部分領袖會晤。

李顯龍坦言境外勢力試圖影響新加坡決策並非新鮮事，冷戰時期已有類似秘密行動，部分是透過華語和英語傳媒，也有利用政治人物或異見人士傳話，如今不同的是，這些影響企圖因網絡、社交平台和國民外遊等因素「來到我們家門口或睡房裏」。他承認，儘管外交政策必須由國家利益所引導，惟國家利益如何構成仍是爭論所在，部分考慮因素包括繁榮、安全、自我防衛、與他國做生意及主權獨立。

李顯龍形容這些年來新加坡仍是「（地圖上）小紅點」，「有點變得更紅（意即更顯眼）但仍然細小」，故仍然依賴國際法治和貿易，需要在「人人推擠爭搶之際，我們不是討論中最大人物」的環境中捍衛自身利益。

稱反對聲音過度「會削政府出好政策能力」

對於一黨獨大問題，李顯龍表示理解人們希望國會有更多反對黨聲音來監督執政黨，但過度的話「會削弱政府出好政策的能力」，因得花更多時間辯論和處理被政治化課題，當政府能力被削弱而失去選民支援，但又沒有更好的替代政黨可以領導國家，國家將掉入深淵。「你要避免發生車禍，最好選一個可靠、能幹的駕駛員。」他說。

（海峽時報/聯合早報/CNA）