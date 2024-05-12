歐洲歌唱大賽以選手入決賽 巴人示威促杯葛

歐洲歌唱大賽（Eurovision）近年因俄烏及以哈戰爭變得政治味濃。20歲的戈蘭（Eden Golan，圖）憑Hurricane（颶風）一曲晉身昨日的決賽，是獲獎熱門之一。不過，有網民及示威者要求禁止以色列歌手參賽。在上周四準決賽舉行前，馬爾默市中心有逾萬支持巴人的示威者上街，部分人揮動巴勒斯坦旗及高呼「杯葛以色列」的口號，警方預計決賽晚上會有2萬人上街。主辦單位歐洲廣播聯盟（EBU）未有取消戈蘭參賽，但要求以方修改參賽作品的歌詞，刪除提及去年10月7日以色列遭哈馬斯襲擊。2022年EBU禁止入侵烏克蘭的俄羅斯參賽，示威者不滿EBU今次雙重標準。

荷蘭選手涉恐嚇職員被DQ

此外，在決賽舉行前數小時，26歲荷蘭選手克萊因（Joost Klein）突被取消參賽資格。EBU表示，瑞典警方正調查一宗涉及克萊因的事件，一名女製作人員在上周四的準決賽後投訴克萊因。瑞典警方昨表示，他們正查問一名男子涉在準決賽後在場館內恐嚇一名賽會職員。EBU稱，在法律程序進行期間，克萊因不宜繼續參賽，法新社指相信事件與以色列選手參賽爭議無關。

（法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）