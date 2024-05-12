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以擴拉法疏散範圍 30萬人已撤走

【明報專訊】以軍昨（11日）頒布新令，擴大拉法市東部等地的疏散範圍，疑為擴張加沙軍事行動作準備，並表示過去一周已有30萬人自拉法撤走。有埃及軍官稱以色列正計劃在拉法不同地區分別展開軍事行動，而非整體大規模進攻，以色列國營傳媒報道，該國戰時內閣批准「有限度」擴大拉法行動，避免觸及美國底線。

以軍昨天最新的疏散命令經傳單、手機短訊、電話和阿拉伯語廣播等方式傳達，稱更多拉法東部社區「最近數天至數星期被目擊有哈馬斯恐怖活動」，呼籲當地巴人遷往附近海岸馬瓦西（Al-Mawasi）的「人道主義區域」。英國《衛報》報道，以軍下令拉法市中部社區疏散，其坦克昨晨部署在一條分隔拉法中部和東部社區的主要公路上，而當地西部亦有很多巴人正計劃離開。以軍則表示，已有30萬人離開拉法前往北面的馬瓦西（Al-Mawasi）帳篷城。拉法在最新一輪疏散令發佈前有140萬人居住。

黎媒：以分散拉法各區行動免觸美底線

黎巴嫩傳媒Al-Akhbar引述一名埃及軍官報道，以色列正計劃在拉法各區分散行動，以避免觸怒美國和國際社會。以色列公共廣播公司（Kan）引述知情消息報道，以色列戰時內閣上周四已批准「有限度」擴大拉法行動，避免跨越美國拜登政府就該議題劃下的紅線，美國總統拜登上周三公開威脅以軍如大規模攻入拉法，將停止供應其攻擊武器。

以色列總理內塔尼亞胡上周四接受傳媒訪問時重申，必將進入拉法清剿哈馬斯殘餘武裝勢力。以色列視哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）為主要目標，但以色列兩名官員上周五向《以色列時報》表示，最新情報評估辛瓦不在拉法市內，而是正身處汗尤尼斯的地道內。

（法新社/衛報/彭博社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 拉法市 以軍 加沙 以色列

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