美國務院報告批以違人道未阻供武 民主黨轟矛盾迴避 共和黨斥助長反以情緒

在民主黨國會議員施壓下，總統拜登2月初發出簡稱NSM-20的國家安全備忘錄，要求國務卿布林肯上周三前向國會提交報告，評估接受美國軍援的國家在衝突中使用相關武器時有否違反遵守國際人道法的書面保證。國務院最終遲了兩天才提交46頁的解密報告，報告涵蓋的不止以色列，還有烏克蘭等6個國家。

稱以軍具減平民傷亡知識經驗工具

報告承認以色列在加沙對抗哈馬斯時面對「異常的軍事挑戰」，例如哈馬斯「利用平民基建作軍事用途和（利用）平民作為人盾」，在激烈戰區中往往難以判斷現場事實，增加判斷合法目標的難度。然而，報告指出鑑於以軍顯著依賴美製武器，「可合理評估」（reasonable to assess）以軍自去年10月7日起使用NSM-20所涵蓋的武器時，有事件不符合國際人道法所定下的義務，或未有採取既有最佳方法來減緩對平民的傷害。報告形容以色列具備在軍事行動期間盡可能減少平民傷亡的知識、經驗和工具，惟加沙戰爭現場的大量平民死傷，引起對以軍有否如數有效使用它們的疑問。

報告還指以色列在衝突頭幾個月並未全面配合美方將人道援助運入加沙「最大化」的努力，但情况已有改變，美方目前並未評估以色列政府禁止或以其他方式限制美國人道援助的運輸和分發。

左翼智庫：政府結論「難以置信」

報告指儘管部分國家在報告期內出現惹來嚴重關切的情况，美國政府目前評估各收受國提供的保證「可信和可靠」（credible and reliable），足以「容許延續NSM-20所涵蓋的武器供應」，包括以色列3月提交的保證。

當初帶頭促請拜登政府進行這次調查的民主黨參議員范霍倫狠批報告「自相矛盾」，一邊稱找到以色列違法的證據，另一邊卻輕易接受對方保證，並「迴避所有作出實際判斷所需考慮的艱難問題」，避免需要採取任何行動向以政府問責。左翼智庫美國進步中心（Center for American Progress）總裁加斯帕德（Patrick Gaspard）稱報告令人失望，因為它忽略了有關以色列行徑的「壓倒性證據」，說：「很難相信政府看到了加沙發生的情况，卻又未能做出以色列違反使用美國武器條款的結論。」

共和黨籍眾議院外交事務委員會主席麥考爾則批評報告「純粹為拜登提供政治掩護」，稱其只會助長「有政治目的之反以情緒」。

（CNN/法新社/紐約時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）