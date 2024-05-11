聯大通過巴勒斯坦升權 促安理會准正式加入

聯大昨以143票支持對9票反對、25票棄權通過決議，賦予巴勒斯坦某些「額外權益及特殊待遇」，並呼籲安理會重新考慮巴勒斯坦的聯合國正式成員國資格。該決議呼籲安理會「正面地重新考慮此事」，又強調巴勒斯坦自治政府應獲聯合國成員資格，「巴勒斯坦國有資格成為聯合國成員國」。

投反對票的除了以色列，還有上月在安理會否決巴勒斯坦入聯議案的美國。以色列外長卡茨指聯大決定提升巴勒斯坦人在聯合國的地位是對哈馬斯的「獎賞」，「今天在聯合國大會上作出的荒謬決定突顯了聯合國的結構性偏見，以及在聯合國秘書長古特雷斯的領導下，它為何變成了無關緊要的機構」。美國駐聯合國副大使伍德在投票後對大會表示，聯合國內部的單邊措施和實地行動都無助於推動兩國方案。

歐盟多國擬月底承認巴勒斯坦國

另外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利前晚在西班牙RNE電台節目回應提問時表示，西班牙、愛爾蘭等數個歐盟成員國，將會在5月21日承認巴勒斯坦國，並指斯洛文尼亞也會加入承認，而比利時和其他歐盟成員國可能也會跟隨。博雷利指出，這象徵性的政治行動不僅承認巴勒斯坦為國家，也會承認「該國存在的意願」。

（CNN/路透社/路透社/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）