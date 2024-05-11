停火談判無果 以坦克組包圍網轟拉法 回應美威脅停供武 以總理聲言「可獨自作戰」

以色列和哈馬斯分別表示，各自的談判代表團周四晚已分別離開開羅。美國白宮國安會發言人柯比周四向記者稱，「這不代表談判不再持續，相信仍有可能取得進展」。新華社前天引述埃及開羅新聞電視台報道，美國、埃及和卡塔爾斡旋三方的代表已於當天離開埃及。《紐約時報》報道，領導斡旋的美國中情局局長伯恩斯周四啟程返回美國，但斡旋3國的中級官員當天仍在開羅繼續討論。《華爾街日報》則稱，預計各方談判代表下周二將重返開羅。《紐時》又指，華府官員相信以哈仍可解決分歧，進入討論首階段換囚細節。其中一份提案建議分批釋放以色列婦孺和急須醫療援助的長者人質，換取釋放多達900名巴人囚犯，以方亦將同意讓巴人難民返回加沙北部。

逾10萬人逃離拉法 加沙市傳炮火

談判無功而還的同時，以軍繼續針對拉法市等加沙地方的行動。巴勒斯坦傳媒等消息稱，以軍周四轟炸拉法市東部和西部3個社區，造成最少10人死亡。美國有線新聞網絡（CNN）周四引用民用公司Planet Labs 的最新衛星影像，稱以軍近日對拉法的攻勢已擴展至地面行動。法新社記者周五早上在拉法目擊新一輪炮擊，亦報稱北部加沙市傳出空襲和交戰。路透社昨報道，以軍坦克控制了分隔拉法市東西的一條主要公路，對該市東部形成包圍網。哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）周四稱，在拉法東部外圍以迫擊炮和反坦克導彈對抗以軍，其中哈馬斯亦稱炸毀了拉法以東以軍軍車下的一條陷阱地道，以軍表示有3名士兵在爆炸中受傷。聯合國兒童基金會昨稱，此前5天有逾10萬人逃離拉法。

以總理稱剩指甲也打下去

內塔尼亞胡周四發表視像聲明，並無直接點名回應拜登之前一天威脅停供攻擊武器，但強調說：「假如我們（以色列）必須獨自作戰，那麼便獨自作戰……有需要時就算只有指甲也將打下去。」他指以色列曾在1948年獨立戰爭中面對國際武器禁運，也照樣取勝。以軍發言人哈加里則稱，具備有已計劃行動的所需武器，包括針對拉法市的行動。以色列多家媒體昨報道，以色列安全內閣前晚批准以國防軍擴大在拉法的軍事行動。

柯比周四又稱，拜登認為以軍「闖進」拉法市並無法打敗哈馬斯，美方仍正協助以色列發掘更佳選項狙擊剩餘哈馬斯領袖，同時避免大量平民傷亡，「並未離棄以色列相關目標」，但稱以方需抉擇。CNN周四報道，拜登和華府官員2月中起暗中向以方表明如其地面攻打拉法，將停供部分武器，最後認為對方不會理會警告，終在周三公開該說法。《華爾街日報》昨報道，以官員和專家相信美國暫停供應部分攻擊武器短期內雖不會影響以軍作戰能力，但如一方面對方持續停供更多武器，另一方面加沙戰事擴大，以軍須在多條戰事應付黎巴嫩真主黨等敵人，則會帶來問題。

（法新社/路透社/CNN/紐約時報/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）