歐議會選舉在即 德政客接連受襲惹擔憂

早於去年9月綠黨領袖在巴伐利亞州的競選活動上，遭1名男子擲石襲擊後，針對從政者的攻擊持續發生，亦日漸受到德國社會關注。政府初步數據統計指，警方去年錄得2790宗攻擊從政者事件，數量是2019年的兩倍，當中包括肢體、言語等方面的攻擊。

一周內3人遇襲 內政部長促增罰則

本月，德國一周內3名從政者遇襲。埃森副市長弗利斯上周四遭一班男子襲擊、德國社民黨籍歐洲議會議員埃克翌日在東部城市德累斯頓貼歐盟選舉海報時受襲、同日另有男子在同一條街貼綠黨海報時被打，柏林前市長吉費本周二在圖書館遭人從後襲擊。

內政部長費澤爾本周提出希望提高的攻擊從政者及社運人士的罰則，並加強警力保護競選人員。有參與競選活動的人員研究自行採取防範措施並舉辦更多安全工作坊。

路透社近日訪問12名從政者，大多數人表示擔心敵對的氛圍可能會嚇跑候選人或競選人員，最終影響選舉結果的公正性。

社會民主黨、綠黨以及其他中間派政黨的成員歸咎極右「德國另類選擇黨」（AfD）針對主流政客的惹火言論，導致整體氣氛惡化和對抗行為加劇。AfD領袖魏德爾否認指控，指試圖利用襲擊事件的新聞來獲得政治利益是「卑鄙和不負責任」，又指出AfD的從政者和成員本身也常受攻擊。

研究政治傳播的政治學者希耶（Johannes Hillje）則認為，問題不僅是德國政治格局日趨極端，亦在於中間派、主流政客的言語攻擊，尤其針對綠黨的攻擊。他稱：「危險的是，民主力量採用右翼民粹主義的風格手段，宣揚不符合民主精神的言論。」

（紐約時報／路透社）