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「中國小店」進駐必經叢林 供兌換補給

【明報專訊】隨着大批中國人蛇循中南美洲偷渡到美國，這些中轉國家的民眾都加入做中國人生意，有華人在沿線國家經營旅館並協助安排北上路線，在叢林地區亦有小商店用簡體字表示可提供人民幣兌換美元服務、售賣衣物、食物等，甚至接受使用微信支付及支付寶結帳。

厄國巴士站有簡體字標示

中國護照持有人到厄瓜多爾毋須簽證，成為部分人蛇赴美的途經國家之一。美國有線新聞網絡（CNN）報道，首都基多有相信是協助的中國人偷渡往美國的證據，例如巴士站有告示用簡體中文稱「前往哥倫比亞邊境」，有華裔旅行代理商稱，基多市中心商業區外圍有愈來愈多跟偷渡有關的生意，例如有便利店和百貨公司出售北上所需的裝備，以及提供服務幫人蛇聯繫其他志同道合者，亦有華人經營公司提供住宿和食物等。

可用微信支付寶結帳

CNN報道提到，有旅館標示一晚住宿連晚餐盛惠20美元（約156港元），旅館牆上貼有中文地圖和說明，詳細介紹行程。該旅館老闆接受CNN訪問時表示，估計像其公司一樣的企業有100間，專門為中國人提供服務，包括那些準備北上的人。

美國偵查記者盧默（Laura Loomer）今年2月在社交平台X稱，中國偷渡客會經過巴拿馬、哥斯達黎加，再前往尼加拉瓜、洪都拉斯及墨西哥，最後進入美國。她上載多張聲稱在巴拿馬叢林拍攝一個移民營地的照片。當中可見有一些簡單搭建的建築作為小商店，店外有布或木牌以簡體中文字標示「中國小商店」，稱可用人民幣兌換做美元、免費提供WiFi網絡，亦有售賣水果及衣物，並指「可用微信、支付寶」，更表示「祝老鄉們一路順風平安」。

（CNN/社交平台X）

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