美媒：中美秘密恢復遣返大陸偷渡客 美國土安全部長：京近兩年來首接收截獲人蛇

中國因不滿時任眾議院議長佩洛西訪問台灣，自2022年8月起停止接收美國截獲的中國人蛇，此後從墨西哥非法入境美國的中國大陸人蛇數字激增。美國南部邊境去年截獲超過3.7萬名中國非法入境者，是前一年的10倍，過去半年截獲超過2.4萬人，是2021年同期的70倍。不過，截獲數字在去年12月達到高峰後，今年頭3個月有回落迹象。

經厄瓜多爾穿過巴拿馬叢林抵美

大多數打算到美國過新生活的中國人蛇，通常會先飛到毋須簽證的厄瓜多爾，然後付錢予走私者，帶他們穿過哥倫比亞和巴拿馬之間的叢林到美國。來自福建省的30歲女子王美慧（Wang Meihui，化名）去年4月非法入境美國，之後前往紐約居住。她先經香港飛往厄瓜多爾，之後用3日時間穿越雨林到墨西哥，再進入美國得州。她表示，離開中國是基於經濟原因，現以宗教理由申請庇護。她表示，中國大陸之前的新冠封城及房地產市場暴跌，似乎刺激更多人尋求離開中國。

中國人申庇成功率新高 增幅最大

前美國移民法官施密特（Paul Schmidt）稱，中國人庇護申請成功率高有3個原因，首先是之前國會通過立法，可向那些逃避一孩政策的中國家庭提供庇護，其次是中國大陸人蛇抵步後都會有法律代表，而北京的壓制亦為庇護申請者在審批上提供強力理據。美國政治諮詢機構「彩虹獨立研究所」（IRIS Independent Research）的國安分析專家格蘭特（Rebecca Grant）表示，錄得新高的中國人庇護申請成功率，加上中國拒絕接收人蛇的往績，都是為非法入境開了「大綠燈」。

不過，美聯社昨日報道，中美在雙方領導人去年底於加州會談後重建聯繫及擴大接觸，並已秘密恢復合作遣返非法滯留美國的中國人蛇。中國外交部本周發出的聲明亦指，中方願與美國在移民執法領域保持對話與合作，並接受已核實為中國籍的人遣返回國。美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上月亦在預算聽證會稱，他曾接觸中國防長，確保中國開始接受遣返航班，又稱已有一班遣返航班飛往中國，是近兩年來首次。

目前不清楚美中何時恢復合作，但追蹤遣返航班的倡議組織Witness at the Border成員卡特賴特（Thomas Cartwright）稱，一班載有小量被遣返者包機3月30日降落中國瀋陽市，機上人數不詳。雖然暫未發現其他同類專機，但有可能部分人蛇是經普通商業航班被送回中國。

巴拿馬表態 人蛇遣送原居地

另外，不少偷渡客會經過連接哥倫比亞與巴拿馬的達連隘口（Darien Gap）進入巴拿馬，該處有茂密叢林，地勢險峻，黑幫猖獗，去年有破紀錄的52萬人經過該隘口，巴拿馬政府特意在該處設立補給點。早已表明會關閉補給點的候任總統穆利諾周四表示，在隘口截獲的人蛇將被遣返原居地。他在上月表示：「美國的邊境原本在得州，現在已經移至巴拿馬。」

（日經亞洲/法新社/每日郵報/華盛頓觀察家報/霍士新聞）