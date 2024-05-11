美媒：中美秘密恢復遣返大陸偷渡客 美國土安全部長：京近兩年來首接收截獲人蛇

【明報專訊】美國南部與墨西哥接壤邊境多年來一直是人蛇偷渡入境美國的熱門地點，但是近期人蛇組成比例出現變化，來自中國大陸的偷渡客成為非法入境美國者增幅最大的群體。有專家分析指出，中國大陸移民申請庇護成功率高，即使申請遭拒中國亦不願接回，儼如為考慮冒險非法入境的人「開綠燈」。不過，有關情况可能有變。美國傳媒周五（10日）報道，中美已經秘密恢復遣返中國大陸偷渡客的合作，並已有專機遣送人蛇返回中國。必經地區巴拿馬周四也宣布，會將經過該國一個偷渡者常用通道的人蛇遣送出境。
中國因不滿時任眾議院議長佩洛西訪問台灣，自2022年8月起停止接收美國截獲的中國人蛇，此後從墨西哥非法入境美國的中國大陸人蛇數字激增。美國南部邊境去年截獲超過3.7萬名中國非法入境者，是前一年的10倍，過去半年截獲超過2.4萬人，是2021年同期的70倍。不過，截獲數字在去年12月達到高峰後，今年頭3個月有回落迹象。
經厄瓜多爾穿過巴拿馬叢林抵美
大多數打算到美國過新生活的中國人蛇，通常會先飛到毋須簽證的厄瓜多爾，然後付錢予走私者，帶他們穿過哥倫比亞和巴拿馬之間的叢林到美國。來自福建省的30歲女子王美慧（Wang Meihui，化名）去年4月非法入境美國，之後前往紐約居住。她先經香港飛往厄瓜多爾，之後用3日時間穿越雨林到墨西哥，再進入美國得州。她表示，離開中國是基於經濟原因，現以宗教理由申請庇護。她表示，中國大陸之前的新冠封城及房地產市場暴跌，似乎刺激更多人尋求離開中國。
中國人申庇成功率新高 增幅最大
前美國移民法官施密特（Paul Schmidt）稱，中國人庇護申請成功率高有3個原因，首先是之前國會通過立法，可向那些逃避一孩政策的中國家庭提供庇護，其次是中國大陸人蛇抵步後都會有法律代表，而北京的壓制亦為庇護申請者在審批上提供強力理據。美國政治諮詢機構「彩虹獨立研究所」（IRIS Independent Research）的國安分析專家格蘭特（Rebecca Grant）表示，錄得新高的中國人庇護申請成功率，加上中國拒絕接收人蛇的往績，都是為非法入境開了「大綠燈」。
不過，美聯社昨日報道，中美在雙方領導人去年底於加州會談後重建聯繫及擴大接觸，並已秘密恢復合作遣返非法滯留美國的中國人蛇。中國外交部本周發出的聲明亦指，中方願與美國在移民執法領域保持對話與合作，並接受已核實為中國籍的人遣返回國。美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上月亦在預算聽證會稱，他曾接觸中國防長，確保中國開始接受遣返航班，又稱已有一班遣返航班飛往中國，是近兩年來首次。
目前不清楚美中何時恢復合作，但追蹤遣返航班的倡議組織Witness at the Border成員卡特賴特（Thomas Cartwright）稱，一班載有小量被遣返者包機3月30日降落中國瀋陽市，機上人數不詳。雖然暫未發現其他同類專機，但有可能部分人蛇是經普通商業航班被送回中國。
巴拿馬表態 人蛇遣送原居地
另外，不少偷渡客會經過連接哥倫比亞與巴拿馬的達連隘口（Darien Gap）進入巴拿馬，該處有茂密叢林，地勢險峻，黑幫猖獗，去年有破紀錄的52萬人經過該隘口，巴拿馬政府特意在該處設立補給點。早已表明會關閉補給點的候任總統穆利諾周四表示，在隘口截獲的人蛇將被遣返原居地。他在上月表示：「美國的邊境原本在得州，現在已經移至巴拿馬。」
（日經亞洲/法新社/每日郵報/華盛頓觀察家報/霍士新聞）