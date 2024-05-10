沙特為建環保城 涉授權致命武力逐原住民

沙特正在西北部塔布克省（Tabuk）建新未來城，並有數十間全球企業參與。沙特政府稱逾6000人因項目被遷移，但總部在英國的人權組織ALQST估計更多，BBC分析衛星影像指有3村莊被夷平。

去年流亡英國的前情報官阿雷內茲（Rabih Alenezi）向BBC披露，他在2020年4月收到清場指令涉上述3個村莊之一的庫萊巴（al-Khuraybah）；這些村莊主要是哈威塔特族（Howeitat）聚居。阿雷內茲稱清場令指哈威塔特族由許多叛亂分子組成，當局批准向拒絕遷移者行使致命武力。

清場行動最少1人遭槍殺

庫萊巴村民眾胡瓦伊蒂（Abdul Rahim al-Huwaiti）因拒絕讓官員為他的物業估值，翌日在清場行動中被槍殺。沙特安全部門稱胡瓦伊蒂向安全部隊開火後遭擊斃，人權組織和聯合國則指他只因抵抗驅逐而被殺。據聯合國和人權組織ALQST指有另有最少47名村民抗拒遷移而被拘留，多人被控恐怖主義相關罪名，約40人仍被拘留，當中5人被判死；後來又有人因在社交網悼念胡瓦伊蒂而被捕。

BBC指無法獨立核實阿雷內茲證辭，但有熟悉沙特情報部門運作消息者稱，阿雷內茲所言跟他們對此類任務的整體了解脗合。

（BBC）