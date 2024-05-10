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尼加拉瓜華商運河計劃告吹 10年沒動工 收回投資者特許權

【明報專訊】中美洲國家尼加拉瓜國會周三（8日）收回約10年前授予一名中國投資者的運河開鑿與營運特許權。開鑿號稱「第二巴拿馬運河」工程一開始已備受爭議，被指損害環境並讓數以萬計農村社區居民遭逼遷，該名投資者獲特許權後不久身家大縮水。種種因素影響下開鑿工程始終沒展開。

尼加拉瓜國會2013年通過法案，授予中國商人王靖持有、總部設於香港的香港尼加拉瓜運河開發投資有限公司（HKND集團）為期長達100年的特許權，建造並營運一條貫通大西洋和太平洋的運河。不過，控制國會的總統奧爾特加（Daniel Ortega）周三將廢除該法的提案提交國會，幾乎獲得一致通過。

根據原先規劃，那條橫跨尼加拉瓜的運河全長278公里，估計成本約500億美元（約3900億港元），擬於2019年竣工。尼國政府當時指計劃有助尼加拉瓜脫貧，可創造數以萬計的工作機會，刺激國家經濟。

英國廣播公司（BBC）2014年報道，總部設於北京的無線通訊技術研發商信威通信負責人王靖2012年以投資流動通訊業務進入尼加拉瓜，他持有的HKND集團2013年獲授予開鑿和管理運河100年的權利。

王靖2015年股災身家蒸發85%

《衞報》周三報道，王靖獲特許權前對土木工程沒任何經驗。路透社周三報道，根據福布斯富豪榜，王靖2012年身家達69億美元，但翌年跌至19億美元，到2019年跌至不足10億美元。《衞報》報道，2015年中國股災後王靖身家蒸發達85%。

BBC曾於2015年報道，運河工程2014年12月在抗議聲中舉行了動土儀式，工程人員也一度在運河附近施工開闢連接道路，但運河開鑿工程從未開始。

徵地逼遷 威脅生態瀕危物種

開鑿運河計劃由提出開始已惹爭議。批評者認為運河會構成嚴重環境風險，讓成千上萬的鄉村家庭流離失所，且在經濟上也不可行。數以千計農民曾抗議當局強徵土地，3名農民領袖甚至在2019年分別被判處216年、210年和159年徒刑，理由是推動針對政府的「流產政變」。

《衞報》報道，運河會將把中美洲最大湖泊尼加拉瓜湖分成兩部分，並導致12萬人被迫遷徙，摧毁22種瀕危物種賴以生存的自然環境。

尼國政府最終收回特許權，流亡美國的反對開鑿運河團體領袖邁雷納說：「奧爾特加從農民手中強徵土地，可惜10年後他才明白自己有多失敗。」

（路透社/自由亞洲電台/衞報/BBC）

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