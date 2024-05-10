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上任滿兩年 尹錫悅談未來施政重點

【明報專訊】韓國總統尹錫悅昨天（9日）在總統府舉行就職兩周年國民報告會暨記者會，大談內政和外交，還有3年任期的他承諾未來施政重點是改善經濟，並宣布成立新部門應對低生育率及人口老化問題，又為妻子金建希收受名牌袋爭議向國民道歉。他表明不會供應烏克蘭致命武器，強調維持與烏方強健的雙邊關係之餘，也會與俄羅斯保持平穩外交關係。

為妻收名牌袋致歉

尹錫悅在記者會上承認執政國民力量黨在上月國會選舉中慘敗，反映公眾對其政府工作評價遠低於所需要的水平。他承諾致力穩控物價，並宣布新設名為「低生育應對企劃部」的部門，應對韓國生育率近低問題，稱低出生率已是國家緊急情况，他同時爭取在任內將基本養老金上調至每月40萬韓圜（約2338港元）。韓國生育率是全球最低，生育率從2022年的0.78跌至2023年的0.72歷來新低，即遠低於人口穩定所需的每名女性生育2.1個嬰兒的比率。

對於去年11月公開影片中，妻子金建希被拍到於2022年收受一個昂貴皮包作禮物，尹錫悅昨在記者會為此向國民道歉，稱妻子的不明智處事方式引發國民擔憂，但他批評反對黨要求設立特別檢察官調查金建希行為，是政治攻擊。

此外，韓國作為主要武器出口國，歐美盟友一直要求首爾政府給予烏克蘭更多援助。不過尹錫悅昨表示，韓國絕不提供致命武器給正在發生衝突的國家，只會全力「提供人道和重建援助」。

（法新社/韓聯社）

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