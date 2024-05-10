《惡與他們的距離》導演「危國安」囚8年

律師：拉穌羅夫因言獲罪

帕克尼亞表示，拉穌羅夫被判囚主因是其公開言論及持續參與製作電影及紀錄片，法院認為這是「合謀意圖危害國安罪的例子」。拉穌羅夫執導的新作《神聖無花果的種子》（The Seed of the Sacred Fig）講述德黑蘭革命法院一名法官如何處理席捲全國的示威，影片入圍今屆康城電影節。帕克尼亞上月底表示，伊朗當局曾傳召製作人員問話，他們受壓要求將該片退出康城電影節。帕克尼亞說，最近幾周連該片演員也遭到當局審問，並被禁止離開伊朗。他之前也稱，不知拉穌羅夫能否獲准離國，前往法國出席本月舉行的康城電影節。

現年52歲的拉穌羅夫於2020年憑執導批判伊朗死刑的影片《惡與他們的距離》（There Is No Evil），奪得柏林影展最高榮譽金熊獎。2022年5月伊朗西南部城市阿巴丹一幢建築倒塌導致40多人死，事件引起民憤，拉穌羅夫因在網上要求安全部隊停用武器對付示威者，同年7月被拘留，翌年2月在全國「頭巾示威」浪潮平息後獲釋。

（衛報/法新社）