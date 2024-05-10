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供應商前員工揭瑕疵：不敢坐737 Max

【明報專訊】美國飛機製造商波音公司再爆質檢問題。為其供貨的零件供應商Spirit AeroSystems（下稱Spirit）一名前質量檢查員近日接受傳媒訪問，稱自己經常在準備交付波音的機身組件上找到最多可達200處的缺陷。他稱由於深知問題所在，令他及一些前同事害怕搭飛機，到現在仍不敢乘搭波音737 Max客機。他又稱因嘗試解決問題但令生產速度減慢，因而被改了「攪局者」（showstopper）花名。Spirit強烈否認指控。

自從今年1月一架波音737 Max 9客機在半空發生甩門事件後，持續引發外界對波音就客機生產品管監控的憂慮。帕雷德斯（Santiago Paredes）在2010至2022年任職Spirit，負責在堪薩斯州威奇托市（Wichita）工廠為要交付波音的737機身作最終檢查。他在英國廣播公司（BBC）及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）過去兩天刊登的專訪爆料稱，他很常在機身上發現到「50至100、200個」缺陷，有很多扣件缺失、零件彎曲或缺失。

帕雷德斯指公司施壓要求他別太嚴格，經理曾命令他更改報告缺陷的方式以減少發現缺陷的總數，他提出抗議但結果被調職。他指Spirit及波音亦意識到缺陷問題的嚴重性。後來他向公司作出投訴，最後在2022年中請辭。

（BBC/CBS）

相關字詞﹕Spirit AeroSystems 缺陷 波音公司 737 MAX 美國

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