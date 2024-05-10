供應商前員工揭瑕疵：不敢坐737 Max

自從今年1月一架波音737 Max 9客機在半空發生甩門事件後，持續引發外界對波音就客機生產品管監控的憂慮。帕雷德斯（Santiago Paredes）在2010至2022年任職Spirit，負責在堪薩斯州威奇托市（Wichita）工廠為要交付波音的737機身作最終檢查。他在英國廣播公司（BBC）及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）過去兩天刊登的專訪爆料稱，他很常在機身上發現到「50至100、200個」缺陷，有很多扣件缺失、零件彎曲或缺失。

帕雷德斯指公司施壓要求他別太嚴格，經理曾命令他更改報告缺陷的方式以減少發現缺陷的總數，他提出抗議但結果被調職。他指Spirit及波音亦意識到缺陷問題的嚴重性。後來他向公司作出投訴，最後在2022年中請辭。

（BBC/CBS）