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世衛：以軍扼拉法口岸 醫院剩3天燃料將停運

【明報專訊】以軍坦克周二進入加沙南部拉法市，控制了接壤埃及的拉法口岸，切斷人道物資運入的通道。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周三（8日）表示，由於拉法口岸關閉阻礙聯合國運送燃料入加沙，加沙南部醫院的燃料僅夠3天使用，醫療服務很快會被迫停止，所有人道工作亦將會停止。

由於持續的軍事行動，目前拉法3間醫院中的納賈爾醫院已停運，譚德塞說，雖然世衛已在倉庫和醫院儲存了一些物資，但若沒有更多物資運入，醫院不能繼續救人。世衛駐巴勒斯坦代表皮佩爾科恩表示，燃料對救援工作至關重要，因主要用於發電機，為醫院提供電力，也令麵包店可運作。

世衛突發事件規劃執行主任瑞安批評若以色列進攻拉法第一步，是切斷加沙250萬人的兩條「生命線」（即南部兩個邊境口岸），那麼其目前的軍事行動不能稱為規模「有限」，「從邊境源頭切斷燃料、食物和藥物……我不認為這是有限度，這是重新實施全面封鎖」。

供水衛生設施一半損毁

英國廣播公司（BBC）昨報道，分析衛星圖像後發現，自以哈戰爭爆發後，加沙供水和衛生設施有一半已受損或摧毁，大多數位於加沙北部和南部城市汗尤尼斯周邊地區。缺乏乾淨水和街上滿是未經處理的污水，對加沙民眾健康構成嚴重威脅。

（法新社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人道援助 世界衛生組織（WHO） 拉法口岸 拉法 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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