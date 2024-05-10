撐以趨負資產 拜登威脅停供武 認有加沙平民因美製炸彈被殺

續供防禦武器 強調非離棄以國安全

拜登在訪問中表示，加沙平民因美製2000磅炸彈被用於人口密集的地區而死。美國上周已暫停向以色列付運該款武器。拜登強調：「我表明如（以軍）進入拉法市，我將不會提供過去一直用以解決當地問題的武器。」他稱即使以軍周二奪取拉法跟埃及之間過境線的控制權「構成問題，但仍未進入人口密集地區」，惟指「假如以方行差踏錯，美方將不會提供2000磅炸彈和炮彈」，並已向以色列總理內塔尼亞胡及該國戰時內閣表明該立場。

另一方面，拜登表示將繼續提供「鐵穹」防空系統，保障以色列具備應對近期來自中東地區攻擊的能力。他強調美方並非離棄以色列安全，但將跟以色列獲取在區內發動戰爭的能力「保持距離」。

美國防長奧斯汀同日在國會參議院小組聽證會上表示，正根據拉法局勢發展重新審查一些原計劃近期輸往以色列的軍事援助。他說，國防部尚未作出任何最終決定，但「確實暫停並重新評估了一些即將提供的安全援助」。

衝擊選情黨內團結 損美國際地位

《紐約時報》周三引述國際智庫「歐亞集團」主席庫普錢表示，拜登的禁供武器威脅反映其決定開始動用可實際影響內塔尼亞胡的手段，但指他已別無選擇，以哈戰爭已然拖累民主黨內部團結、拜登的選情，以至美國在世界的地位。眾議院前議長佩洛西等逾30名民主黨眾議員上月初聯合去信拜登，要求全面暫緩對以供武。拜登力挺以色列亦掀起美國及海外高校的挺巴人示威浪潮，拜登在CNN訪問中，對美國示威學生稱呼他作「種族滅絕的喬」（Genocide Joe），表示「絕對聽到他們信息」。庫普錢又指出，拜登政府開始把以色列安全作籌碼，令美以關係跌至低點。

拜登的決定即時得到民主黨進步派歡迎。國會進步派黨團成員、參議員桑德斯讚揚其「絕對正確」，且不應只是開始，強調美方「不應繼續作為助長內塔尼亞胡發動針對巴人可怕戰爭的幫兇」。共和黨人則有不同看法，眾議院議長邁克．約翰遜和參議院少數黨領袖麥康奈爾聯名去信拜登，批評延遲供武令人質疑其對以安全承諾是否真的「堅如鐵甲」。

共和黨人質疑延遲供武 以高官稱失望

以色列駐聯合國大使埃爾丹表示對拜登的說法「非常失望」。立場極右的以色列財長斯莫特里奇揚言即使美國反對並實施武器禁運，以方仍將尋求在戰爭中取得全面勝利。

以哈戰爭前，美國每年對以軍援約38億美元（約296.4億港元），對上一次暫緩對以色列軍援要數到1982年，當時列根政府因以色列入侵黎巴嫩期間使用美供集束武器，而禁止向以方出售該武器，禁令1988年撤銷。以色列國家安全委員會前副主席亞爾認為，今次拜登的說法則更多是向內塔尼亞胡傳達警告信息，而暫停供應部分武器短期內不會影響以色列的軍事實力。核查以色列在加沙使用武器情况的美國政府獨立工作組成員布賴恩特指出，美製2000磅和500磅炸彈是以軍在以哈戰爭中的主要彈藥，如華府停供將重創以軍武器庫。該工作組上月一份報告引述傳媒可信調查，稱僅是去年戰爭首月，加沙境內便出現最少500個疑似2000磅炸彈造成的彈坑。

（CNN/紐約時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）