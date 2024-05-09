富豪城市榜 星升港跌 紐約續居首 港10年降4位

東京亞洲排最高 料將被星超越

總部位於倫敦的投資移民諮詢公司恆理環球（Henley & Partners）周二（7日）發布《2024年全球最富裕城市報告》。報告計算去年每個城市或地區擁有100萬美元（約780萬港元）、1億美元（約7.8億港元）和10億美元（約78億港元）流動資產者的人數作排名。結果顯示，美國繼續一枝獨秀，在頭50城市地區中佔了11個，當中紐約以349,500名百萬富翁蟬聯榜首，人數過去10年增加了48%。排第2的灣區（包括三藩市和矽谷）過去10年百萬富翁增加了82%；跌落第3位、亞洲最高排名的日本東京，則減少了5%。

新加坡去年共有24.48萬名百萬富翁，過去10年增加64%，其中有336名億萬富翁及30名身家超過10億美元的超級富豪。新加坡《海峽時報》報道稱，相信新加坡很快會超越東京，成為亞洲之首。至於香港，去年估計有143,400名百萬富翁（億萬富翁有320名，超級富豪有35名），10年間減少了4%，排名由去年的第7跌至第9，被法國巴黎首都圈和澳洲悉尼超越，10年間排名下跌4位。

華快速城市化 北上廣深富翁增

值得一提的是中國城市的百萬富翁大幅增加，其中排第10的中國首都北京，去年估計有125,600名百萬富翁，10年間大增90%，是頭10位城市地區中增幅最高。上海、深圳、廣州和杭州百萬富翁人數也在大幅增加，特別是深圳，百萬富翁增速是全球最快，過去10年增加140%，杭州和廣州也有125%和110%增幅。《海峽時報》報道稱，有關趨勢反映全球經濟整體形勢，即美國雖在財富上續領導全球，中國快速城市化和愈來愈強的科技力量，在製造財富上正扮演愈來愈重要的角色。

（海峽時報/恆理環球報告）