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艷星上庭作供 提特朗普性事

【明報專訊】77歲美國前總統特朗普被控偽造商業紀錄，以掩飾2016年大選期間向艷星克利福德支付「掩口費」一案，正在紐約法院審訊，案中關鍵人物克利福德周二（7日）出庭作證。她在庭上露骨地描述與特朗普的性交細節，引起特朗普咒罵。

稱曾用雜誌打特朗普屁股

現年45歲、藝名Stormy Daniels的克利福德（Stephanie Clifford）在庭上憶述2006年在內華達州霍塔湖（Lake Tahoe）特朗普入住的酒店房，與對方見面和吃晚飯細節。她說特朗普當日身穿絲質睡衣開門迎接，她曾用雜誌打特朗普屁股。克利福德稱她上完廁所後，看到特朗普僅穿四角褲和T恤躺在牀上，她嘗試離開但特朗普阻止，雖沒受威脅但她感覺到兩人「權力不對等」，最終兩人發生性關係。她指性事很快完結，而她在過程中只抬頭看著天花板，疑惑自己怎會到了那裏。

今次並非克利福德首度披露與特朗普性關係內容，但她首次在特朗普面前談及細節。克利福德提及兩人2006年酒店會面時，坐在被告席的特朗普厭惡地搖頭，並向律師咕噥「廢話」，法官聽到後私下斥責他「輕蔑」。

由於克利福德描述與特朗普會面太詳細，包括提及酒店房浴室物品以至特朗普做愛時沒戴安全套，惹來特朗普律師以證辭與案情無關、只會激怒陪審團為由，要求宣布審訊無效（mistrial），法官梅爾昌拒絕要求，但促檢察官限制克利福德供辭，並同意克利福德證辭中「有些內容最好別說」，指她可能面對「誠信問題」。

（華爾街日報/紐約時報/BBC）

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