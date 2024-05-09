美指以侵拉法軍事行動未越紅線

以稱佔口岸為施壓哈馬斯放人質

以色列防長加倫特表示，以軍的攻勢會一直持續到消滅哈馬斯在拉法以至整個加沙的力量，或是哈馬斯開始釋放人質為止。以色列政府發言人形容這是對哈馬斯採取更廣泛行動的首階段，「這是我們消滅哈馬斯在拉法最後4個旅的開始」。美國則淡化以軍目前在拉法的行動，認為未過「紅線」，白宮國安會發言人柯比周二稱，以色列已告知美方在拉法口岸採取的行動在規模和時間上都是有限的，目的是阻止哈馬斯透過與埃及接壤的邊境偷運武器，「他們沒將之形容為一次大規模地面行動」。

美國新聞網站Axios引述美國官員稱，以色列明確表示希望透過奪取拉法口岸，在人質談判中向哈馬斯加沙領導人辛瓦施壓，以方認為拉法口岸是哈馬斯戰略要地，因可控制來自埃及的援助卡車、徵收稅款等。惟以軍佔據後，拉法口岸運入人道物資的工作全停止，燃料供應和轉送危急病人赴埃及都受影響。

美國已表明反對以色列對拉法發動全面攻擊，美國一名官員周二表示，由於以色列似乎即就攻拉法作出決定，於是華府上月開始仔細審視準備運送給以色列、可能被用於拉法的一些武器，根據審視結果，上周暫停付運一批武器，當中包括1800枚2000磅炸彈及1700枚500磅炸彈，「我們特別關注這些炸彈在人口密集的城市造成的影響」。路透社引述4名消息人士報道，押後付運的武器包括波音公司製造、將啞彈變成精準導引炸彈的聯合直接攻擊彈藥（JDAM）及小直徑炸彈。

（路透社/衛報/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）