不滿校園示威 13保守派法官拒聘哥大生

【明報專訊】上月最先爆發撐巴人示威的哥倫比亞大學，周一宣布取消原定5月15日舉行的畢業禮，13名由前總統特朗普任命的保守派聯邦法官同日聯署致函哥大校長沙菲克，表示他們不會再聘用哥大本科生或法律系學生任法律助理，以示對校方處理撐巴示威的不滿。他們形容哥大是學生搗亂、反猶太主義和仇恨不同觀點的爆發點，「我們已對哥大作為高等教育機構失去信心，哥大已成為偏執的溫牀，因此哥大已失去教育我們國家未來領導人的資格」。13名法官在信中稱，有關抵制將適用於今年新學年進入哥大就讀的新生，對現有學生則沒影響。
指示威者趨激進 多校改變容忍態度
美國大學聲援巴人示威潮至今持續近3周，其間部分學校如得州大學奧斯汀分校和埃默里大學的示威，幾乎立即被校方鎮壓，一些大學則表現較克制，不過隨着示威持續不斷，且部分示威者言行愈趨激進，例如喬治華盛頓大學有反以色列煽動者呼籲將學校管理層送上「斷頭台」等，不少大學漸失耐性，改變容忍態度，採取清場及紀律處分等策略。
芝加哥大學數百人在校園示威超過一周，校方最初採取寬容態度，但其後稱示威活動已越界，引發愈來愈多安全擔憂，下令示威者上周五前必須離開，否則面對清場，結果執法人員周二（7日）拆除示威營地。芝加哥大學校長阿利維薩托斯在警方清場後表示， 芝大仍是容許表達不同聲音的地方，但不能讓一些人的言論佔主導地位，擾亂大學社區的正常運作。
在麻省理工學院，撐巴人示威學生已在校園紮營兩周，校方其後下通牒，警告示威學生若周一下午不離開就面對停學處分。周一大部分人離開，但校外一批示威者其後衝破圍欄重佔營地，直至周一晚仍然有數十人留守營地。校方翌日表示，有數十名學生被停學。