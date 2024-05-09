不滿校園示威 13保守派法官拒聘哥大生

指示威者趨激進 多校改變容忍態度

美國大學聲援巴人示威潮至今持續近3周，其間部分學校如得州大學奧斯汀分校和埃默里大學的示威，幾乎立即被校方鎮壓，一些大學則表現較克制，不過隨着示威持續不斷，且部分示威者言行愈趨激進，例如喬治華盛頓大學有反以色列煽動者呼籲將學校管理層送上「斷頭台」等，不少大學漸失耐性，改變容忍態度，採取清場及紀律處分等策略。

芝加哥大學數百人在校園示威超過一周，校方最初採取寬容態度，但其後稱示威活動已越界，引發愈來愈多安全擔憂，下令示威者上周五前必須離開，否則面對清場，結果執法人員周二（7日）拆除示威營地。芝加哥大學校長阿利維薩托斯在警方清場後表示， 芝大仍是容許表達不同聲音的地方，但不能讓一些人的言論佔主導地位，擾亂大學社區的正常運作。

在麻省理工學院，撐巴人示威學生已在校園紮營兩周，校方其後下通牒，警告示威學生若周一下午不離開就面對停學處分。周一大部分人離開，但校外一批示威者其後衝破圍欄重佔營地，直至周一晚仍然有數十人留守營地。校方翌日表示，有數十名學生被停學。

（華盛頓郵報/霍士新聞）

（以色列-哈馬斯戰爭）