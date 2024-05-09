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拜登聲討「反猶」 被批打壓反以藉口 納粹屠殺與哈馬斯襲以並論 演說不提加沙巴人苦難

【明報專訊】美國總統拜登周二（7日）在大屠殺紀念活動致辭，試圖把納粹大屠殺猶太人事件與激進巴勒斯坦組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列相提並論，卻未提以哈戰爭導致巴人生靈塗炭。他在演說中重申對以色列安全的堅定承諾，強烈譴責反猶太主義情緒在美國「猛烈高漲」，又提到席捲全國的大學校園挺巴勒斯坦示威，指出有猶太裔學生遭滋擾甚至攻擊，強調美國不容反猶太主義立足，被質疑用「反猶」為藉口打壓反以。拜登的演說被認為是偏袒以色列，要討好猶太裔美國人，有批評指拜登在誣蔑參與挺巴勒斯坦示威者為「反猶」。

拜登出席美國大屠殺紀念博物館的年度紀念儀式，在國會向一批議員和少數納粹大屠殺生還者發表演說。他提及二戰期間600萬猶太人遭納粹屠殺的歷史，表示那是「人類歷史上最黑暗的篇章之一」，美國致力汲取教訓，不要忘記歷史。他將導致納粹試圖消滅猶太人的反猶太情緒，直接與去年與10月7日哈馬斯突襲以色列聯繫起來，指出對猶太人的古老仇恨「在2023年10月7日被激活」。

討好猶太裔 重申對以安全承諾

哈馬斯突襲以南觸發以哈戰爭，過去7個月已在加沙造成逾3.4萬人死亡，有聯合國官員指加沙北部已陷入饑荒。不過，拜登在其演說中顯然沒有提及以哈戰爭以及巴人所受苦難，卻着墨於「反猶太主義」，指出美國和世界的反猶太主義「猛烈高漲」，社交媒體上惡意宣傳，大學校園裏猶太學生遭到騷擾和攻擊，並出現呼籲消滅以色列的反猶標語。拜登表示，美國任何校園、任何地方都不容反猶太主義、仇恨言論、或是任何形式的暴力威脅存在。他重申「暴力攻擊、破壞財產不是和平的抗議，是違法的」。拜登更措辭強烈表示，「我們不是個無法無天的國家，我們是一個公民社會」。

獨立媒體批「反猶太主義武器化」

今年拜登的演說在以哈戰爭引起的政治緊張氛圍下發表，因此備受關注。此際親巴勒斯坦的抗議活動在全國各大校園內激烈上演，而拜登所屬的民主黨對他對以色列所為的反應也出現分歧，加上今年是大選年，拜登要挽救2020年助他上台、現因以哈戰爭立場而瀕臨分裂的「政治同盟」。

儘管拜登有時對以色列總理內塔尼亞胡的軍事策略、加沙地區不斷上升的平民死亡人數，以及以色列在拉法發動攻勢表示不同意見，但他在周二演說中再次明確表達了他對以色列安全的堅定承諾。對於拜登來說，這次演講明確表達了他對猶太裔美國人的支持，同時他也力求在挺以色列和保護加沙平民的呼聲之間取得平衡。

不過，美國獨立新聞機構Truthout指拜登將美國境內的反猶太主義歸咎於哈馬斯和親巴勒斯坦示威者，以反猶太主義為藉口打壓以色列種族滅絕行為的批評者，「這些言論體現了猶太復國主義者將反猶太主義武器化的傳統，目的是為了加劇對親巴勒斯坦倡導者的壓制」。

學者質疑以國混淆反猶與反以

另外，美國大學校園內支持巴勒斯坦人的抗議不斷高漲之際，美國眾議院上周通過《反猶太主義意識法案》，要求教育部在執行反歧視法時，使用「國際大屠殺紀念聯盟」對反猶太主義的定義，令批評以色列也包括在反猶太主義定義內。中東研究所高級研究員馬布魯克（Mirette Mabrouk）前日向美國之音表示：「反對一個國家的政策是完全沒問題的。」他續說：「當以色列國把二者混在一起——把作為猶太人與以色列國的政策混在一起的時候，這就給人們反對以色列的政策增加了很大難度，因為你不想成為一個反猶太主義者。這絕對是荒謬的。」

（法新社/CNN/紐約時報/美國之音/Truthout）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕拜登 納粹大屠殺 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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