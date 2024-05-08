中國學者閻學通在港演講：「逆全球化新秩序 須中美合作重啟經濟全球化」

閻學通認為，全球在不同時代有不同類型秩序——在冷戰時期，大國對立背後是受意識形態擴張驅動，具體表現是代理人戰爭；冷戰結束後是以全球化為主調的自由主義秩序，由經濟（市場上）和政治（民主化）領域自由化規範所引導；惟這種秩序很可能已結束，只是新秩序未有公認稱呼，他會稱之為「逆全球化」。

烏戰啟新趨勢 加沙戰顯西方「偽善」

談到全球化，閻學通形容在中國2001年加入世界貿易組織後，「我們認為全球化是正面事物，我們在經濟上從全球化受益良多」，故中方政策至今仍是「支持經濟全球化」。然而，全球化除了經濟面向，還有民主化的政治面向，「這不是中國政府支持的部分」。

閻學通認為逆全球化趨勢始於烏克蘭戰爭，既削弱自由貿易原則，打破全球供應鏈，強化「經濟安全」思維，同時加速民粹主義冒起和自由主義的衰落。至於加沙戰爭同時損害領土主權和人權，則是加強逆全球化趨勢的典型「偽善化」例子。

他解釋稱，偽善化見諸那些推動和支持人權的西方國家開始背棄人權原則，他以西方提倡「以規則為基礎的（國際）秩序」主張為例，中美對此有連串分歧甚至爭拗，中方的問題是：「是什麼規則？」他批評美國從未對「規則」給予清晰定義，只是選擇性地使用規則，並隨意「搬龍門」。以加沙為例子的話，就是西方國家一邊談人權，一邊送武器給殺害婦孺的以色列現屆政府，令人認定這是偽善。

展望未來，閻學通認為民粹主義的動能令許多大國採取各種自我損害的政策，對國家利益反而有害無利，故在「逆全球化」秩序贏得競爭的國家很可能不是因為作出正確決定，而是犯下「較不錯誤」的決定。

中美兩極世界 華務實3層次抗圍堵

閻學通個人認為當前世界秩序是「兩極」，但不同於冷戰時期的兩個（美蘇）集團對抗，現今只是中美兩個國家之間的對立。他認為美國對華政策實際上是「圍堵」，儘管白宮傾向稱之為「去風險化」或「脫鈎」，惟據其個人理解，有別於冷戰時期對蘇聯的全面圍堵，美方當前策略是「選擇性圍堵」，即主動圍堵中國的科技領域——即所謂的「小院高牆」。

對比之下，他認為中國採取非常務實政策，其目標可分三個層次——最低層次是避免新冷戰，這不止意味着不重複蘇聯政策，還是想要避開蘇聯的結局，而他認為這很可能發生，因為一隻手掌拍不響，中方對打新冷戰（包括意識形態競爭和代理人戰爭）不感興趣；中間層次是避免中國對比美國的權力和國力差距（包括科技和GDP差距）重新擴大；最高層次是在亞太地區以至全球塑造有利的戰略環境，但這不容易，畢竟美國仍有這麼多盟友。

明報記者

（特稿）