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普立茲獎揭盅 以哈戰爭報道獲表揚

【明報專訊】加沙戰爭在周一（6日）公布的美國新聞界最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prize）中佔重要地位，報道這場戰爭的記者獲特別表揚，路透社和《紐約時報》亦憑報道戰爭而得獎。

路透社憑着對去年10月7日哈馬斯突襲以色列以及以哈戰爭最初幾周以軍猛攻加沙「寫實而緊急的影像」，榮獲突發新聞攝影獎。《紐約時報》也以有關哈馬斯突襲以色列南部、以色列情報失誤以及以軍在加沙的致命攻擊「廣泛且具啟發性的報道」，拿下國際報道獎。普立茲評委會特別表揚報道加沙戰爭的記者，指出「在可怕的條件下，大量記者在報道巴人和加沙其他人的故事時喪生。這場戰爭也奪走了詩人和作家的生命。在普立茲獎表彰新聞、藝術、文學類別之同時，我們也紀念人類經驗寶貴紀錄的遺失」。

美校園記者報道示威獲嘉許

設立普立茲獎的哥倫比亞大學，近期出現挺巴勒斯坦的校園示威，上周二晚警方強攻該校被學生佔據的一棟教學樓。普立茲獎評委會上周四發聲明，表彰哥大學生記者在警員進入校園期間的「困難和危險的情况下，冒着被捕風險，努力記錄這一重大的國家新聞事件。在新聞自由的精神下，這些學生的行為值得稱道」。

另外，今年評論獎由被囚俄羅斯反對派人士與《華盛頓郵報》撰稿人卡拉-穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）獲得。非牟利新聞機構ProPublica則以美國最高法院大法官接受金主禮物和旅行招待的報道，獲得被視為普立茲最高殊榮的公共服務獎。

（法新社/紐約時報/普立茲獎官網）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 普立茲獎（Pulitzer Prize）

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