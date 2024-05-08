以拒休戰方案 炸拉法留一手 哈馬斯稱接受斡旋方和案 惹空歡喜一場

在周一多方「空歡喜」過後，卡塔爾外交部稱，其代表周二會到開羅重啟以哈談判，美國中情局長伯恩斯也將參與。

兩大分歧：釋人質安排終戰目標

《紐約時報》指出，哈馬斯實際上沒有「接受」停火協議，而是就美以之前支持的方案提出一個「還價」的版本。哈馬斯高層哈雅昨表示，哈馬斯接受的停火提案包括3階段各休戰42天、以軍完全撤出加沙、讓因戰爭而流離失所的巴人返回家園、交換人質及囚犯，並達至永久停火的目標。《紐時》昨報道，哈馬斯也告訴調解者，將在停火第一階段釋放的33名人質中，有些並非活着。《以色列時報》報道，未能釋放33名在生人質似乎與以色列的要求有衝突。《紐時》引述知情人士報道，最根本的爭拗仍在於是否終結戰事，根據各方斡旋的停火協議，第二階段要求「恢復可持續平靜」，用語含糊容許各自演繹，哈馬斯希望這「意味永久停止敵對行動」，但以色列不想如此明確承諾，並已曾公開表明反對永久停火，雙方有明顯差別（見表）。

以軍入拉法控制口岸扼物資通道

以軍周一晚猛烈轟炸拉法，表示正對拉法東部的哈馬斯目標展開「針對打擊」，巴勒斯坦衛生官員稱，徹夜空襲造成最少20人死亡。以軍坦克昨亦進入拉法，控制了拉法口岸巴勒斯坦一側，昨日該口岸已關閉。拉法口岸是人道物資從埃及運入加沙的唯一通道，加沙邊境管理局表示，以色列佔領拉法口岸，對巴人來說形同判他們死刑，尤其是病患和傷者。白宮表示，美國總統拜登周一與內塔尼亞胡通電話，重申「他在拉法問題上的明確立場」。美國官員已一再表示，以色列必須為在拉法避難的100多萬巴人提出一個適當的人道主義計劃，若沒有相關計劃就進攻拉法，美國將改變對以色列的政策。

分析指出，以色列周一在拉法的疏散和空襲行動，可能加大哈馬斯的壓力，迫使其達成協議，但也有可能破壞談判。目前仍不清楚以哈雙方是否真的希望達成協議，美國戰略與國際研究中心（CSIS）中東項目主任阿爾特曼稱，哈馬斯可能認為促使以色列在拉法採取大規模軍事行動是值得的，因可令以色列在全球更孤立及加深美以分歧；與此同時，內塔尼亞胡可能正透過周一轟炸拉法，尋求「一箭三鵰」：迫使哈馬斯屈服、向以色列公眾展示他確實按照承諾攻擊拉法、因沒發動導致大量平民死亡的全面攻擊而獲得拜登政府讚賞。

哈馬斯有盤算 以總理戰或和兩難

華盛頓的中東研究所（MEI）高級研究員埃爾金迪不認為以色列周一包括發出疏離令在內的拉法行動，只是一種談判策略。他指內塔尼亞胡需在拉法採取行動來維持執政，並安撫其執政聯盟內極右成員，認為內塔尼亞胡接受停火協議「失遠大於得」。英國廣播公司（BBC）分析指出，儘管哈馬斯接納的方案遠未達要求，但內塔尼亞胡仍派代表繼續談判，因他正陷於政治困局，他的執政聯盟依賴猶太激進民族主義者支持，後者要求全面進攻拉法，否則推翻政府。與此同時，以色列人質的家屬一直示威，部分人周一更封鎖街道，要求政府接受協議讓人質獲釋，拜登政府也希望以哈能達成停火協議。因此內塔尼亞胡必須在政府的生存，與獲得拜登重要支持之間作出選擇，一旦接受停火，也意味他未能實現要在這戰爭中取得「完全勝利」的承諾。

美暫緩供以精準炸彈 發政治信息

美國政治新聞網站Politico昨引述美官員報道，拜登政府暫緩向以運送精準炸彈，「向以色列發出政治信息」。

（紐約時報/衛報/路透社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）