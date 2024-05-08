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亞馬遜694億投資星洲雲基建 經濟收益預計1370億 牽頭推AI應用

【明報專訊】美國科技巨擘亞馬遜旗下的亞馬遜雲科技（Amazon Web Services，簡稱AWS）周二（7日）宣布，將在未來4年在新加坡投資120億坡元（約694億港元），以擴展在當地的相關服務和設施，包括人工智能（AI）計劃。有關投資估計會為當地經濟帶來約1370億港元收益。

AWS在新加坡舉行的AWS峰會上作出有關宣布。AWS於2010年進軍新加坡，設立美國和歐洲以外的首個雲端服務站點，並成立數據中心等設施，至今已在新加坡投資115億坡元。AWS表示，從2024年到2028年，AWS將再投入120億坡元，用於增添設備和服務，當中包括與政府和公營機構合作，協助加快採用AI技術和生成式AI。《海峽時報》報道，AWS會牽頭與最少100家企業實行一系列工作室計劃，推動AI應用。

支援1.23萬職位

AWS估計，這項投資計劃可支援約1.23萬個職位，遠較2010至2023年間的最少4800個為多，包括AWS內部以及使用AWS雲科技的企業，涵蓋建築、設施維修、工程和電信等，並會為新加坡國內生產總值（GDP）貢獻約237億坡元（1370億港元）。

政府助中小企用AI改善營運

通訊及新聞部兼國家發展部高級政務部長陳傑豪在峰會上表示，新加坡數碼經濟近年增長強勁，去年佔GDP達17.3％，預計未來將會持續增長。他表示：「雲端科技在促進我國數碼經濟增長的作用很大，可幫助企業提高儲存和運算能力，並加以善用AI。」陳傑豪又表示，政府將在本月底推出數碼企業藍圖，幫助本地中小企採用數碼方案，尤其是應用AI科技，來改善運作和拓展業務。

路透社報道，東南亞多國近期致力爭取外國科企投資。蘋果公司早前已表示計劃在新加坡投資2.5億美元。AWS之前宣布在泰國和馬來西亞分別投資506億美元和60億美元。微軟日前亦宣布分別在馬來西亞和印尼投資22億美元和17億美元。

另外，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）上月亦到訪新加坡、越南和印尼。馬來西亞、越南和新加坡今年12月也將邀請AI晶片龍頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳到訪。

（聯合早報/海峽時報/路透社）

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