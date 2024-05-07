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金正恩壽辰令官民宣誓效忠 逾10年首次

【明報專訊】總部位於韓國首爾的南北發展研究所（SAND）表示，朝鮮最高領袖金正恩在今年1月8日40歲生日當天再次要求全國官民宣誓效忠他，是超過10年來首次。路透社指出，朝鮮正透過建立個人崇拜鞏固金正恩的統治。

金正恩今年1月8日生日當天，朝鮮官媒僅報道他帶女兒金主愛視察雞場。不過，路透社周一引述SAND報道，在2月從消息人士獲悉，朝鮮要求全國人民當天上班後，第一時間在任職場所宣誓效忠金正恩。誓辭內容包括：至死堅決擁護金正恩；絕對忠誠及絕對服從金正恩的唯一領導，信任及追隨「白頭血脈」（指朝鮮立國者金日成的嫡系）；誓死貫徹金正恩的信念、黨的路線和政策；為了祖國統一與主體革命的最終勝利而鬥爭。

分析：建個人崇拜鞏統治

金正恩2011年12月繼任為朝鮮領導人，除了2012年1月他生日當天，這是朝鮮時隔12年第二次舉行對金正恩表忠的宣誓儀式。分析指出，這意味金正恩年屆40，要擺脫祖父金日成、父親金正日的光環。金正恩今年沒有在紀念金日成、金正日壽辰的太陽節和光明星節前往太陽宮參拜。官媒上月也沒有提及太陽節，但推出頌揚金正恩的歌曲。朝鮮觀察網站38 North的分析員李敏英（Minyoung Lee）表示，朝鮮此舉似在加強金正恩作為領導的宣傳攻勢。

（KBS/路透社）

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