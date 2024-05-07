普京令邊境核武軍演 烏斥重施「核子恐嚇」

克宮稱回應馬克龍等反俄挑釁

俄羅斯總統普京周二（7日）續任新一屆6年總統任期前夕，俄國防部表示總參謀部應普京命令，為加強非戰略核武部隊執行作戰任務的準備，開始籌備在不久之後軍演。駐於頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的俄羅斯南方軍區導彈編隊、空軍和海軍將在軍演期間，演練一連串準備及部署非戰略核武使用的措施，目標是確保俄國領土完整及主權，「以回應某些反俄羅斯聯邦的西方官員所作挑釁聲明和威脅」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫隨後回應記者就核武軍演的提問，說：「我們講的是馬克龍先生及英國代表的言論。他們談論準備甚至意欲派遣武裝部隊去烏克蘭，那就是置北約士兵於俄軍面前。這是全新一輪的緊張升級。這是前所未有的，需要特別措施。」

法國總統馬克龍上周向《經濟學人》表示，假如俄軍突破烏軍前線而基輔又提出請求，北約派軍到烏克蘭是「合法的」。

馬克龍於2月間也作過類似言論——儘管北約講過不會派兵到烏克蘭。英國外相卡梅倫上周則受訪表示，烏克蘭有權攻擊俄羅斯境內目標。

俄羅斯是全球擁有最多核武庫存的國家。自從2022年2月俄國出兵侵略烏克蘭，多次提出核武威脅。

烏克蘭軍事情報部門發言人尤索夫周一稱俄國的戰術核武演習為「核子恐嚇」。

FT：美制裁有效遏俄進口技術

另外，《金融時報》（FT）周一報道，美國總統拜登去年12月針對涉及俄國軍工業關鍵產品交易的外國金融機構而頒布的「次級制裁」行政指令奏效，促使俄國今年首季從土耳其、中國等主要伙伴進口額大減，也遏止了俄國通過哈薩克等5個蘇聯加盟國進口軍民兩用技術及商品。

西方官員及俄國資深金融家表示，土耳其、中國等國主要銀行憚於美國追蹤美元交易而採取制裁的能力，驅使俄國轉用規模較小的金融機構和替代貨幣。而俄國要繞過美國行政指令的限制和監管，就得不斷擴大「中介人」的網絡，增加貨幣兌換及佣金的成本，最終可使俄國變為另一個深受金融制裁所苦的伊朗。

雖然因俄國盧布兌美元、歐元有困難，採用盧布結算的俄商趨增，可以突破美國追蹤，但鑑於盧布兌換可能性有限，仍使得交易方難以彌補使用美元、歐元等國貨幣的損失。

（路透社/莫斯科時報/金融時報）

（俄軍侵烏）