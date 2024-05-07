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售「幽靈航班」機票案 澳航6.2億和解

【明報專訊】澳洲航空公司（Qantas）因持續出售已取消航班的機位，去年遭監管機構控告。澳航周一（6日）同意就這宗「幽靈航班」官司支付1.2億澳元（約6.2億港元）作庭外和解。今次是針對澳洲的航空公司歷來最大筆的罰款。

澳洲競爭及消費者委員會去年控告澳航，指儘管澳航承認在2022年開關後有數以萬計航班已取消，但仍賣廣告銷售這些航班的機位，誤導消費者。除了1億澳元（約5.2億港元）罰款，澳航也會向受航班取消和改票混亂影響的8.6萬名旅客賠償2000萬澳元（約1.04億港元）， 國內航線乘客將獲賠225澳元（約1166港元），國際線乘客為450澳元（約2333港元），另加機票退款。協議有待澳洲聯邦法院批准。

該委員會主席卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）批評澳航做法過分，令人無法接受，「許多消費者是在訂了已經被取消的幽靈航班機位後，才安排度假、商務、旅行的計劃」。她說，有關懲罰對其他公司發出強烈的阻嚇信息。

稱沒達自設標準 澳航致歉

澳航總裁赫德森（Vanessa Hudson）發表聲明說，公司「讓客戶失望，也沒有達到我們自己設定的標準」，「我們知道許多顧客因我們未能及時提供取消通知而受影響，我們深表歉意」。她表示，今次庭外和解將是外界恢復對澳航信心的重要一步。澳航先前曾為銷售「幽靈航班」機位辯解，稱顧客買的不是特定座位的機票，而是「一些權利」，以及航空公司將「盡力讓顧客準時抵目的地」的承諾。

已有103年歷史的澳航長期被稱為「澳洲精神」，但由於票價飛漲及被指服務欠佳，加上在新冠疫情期間解僱1700名地勤人員，遭到消費者強烈批評。

（法新社/路透社/BBC）

相關字詞﹕庭外和解 澳洲 澳洲航空（Qantas）

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