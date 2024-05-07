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美菲反登陸演習 京促「5個停止」緩局勢

【明報專訊】美國與菲律賓上月22日起舉行為期3周的年度「肩並肩」聯合軍演持續，兩國部隊周一（6日）在鄰近台灣的菲律賓西北部海域，舉行反登陸作戰實彈演習，模擬擊退試圖登陸菲律賓的敵軍。今次演習在菲律賓與中國近期於南海衝突加劇之際舉行，菲總統小馬可斯昨表示，菲方不會如中國海警和船舶般在南海使用水炮或任何攻擊性武器，且不希望加劇局勢緊張。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會稱，若菲方真想緩和南海局勢，就應有「5個停止」。

菲總統：無意如中國般在南海用武

在昨日的聯合軍演中，約200名士兵輪流保衛菲律賓西北部的北伊羅戈省（Ilocos Norte）沿海城市拉瓦格（Laoag）沿岸，他們發射「標槍」反坦克導彈、榴彈炮及使用機關槍，擊退試圖搶灘的敵軍，美菲士兵又擊沉5座充當兩棲登陸艦的浮橋。菲律賓軍方稱，周一的演習是模擬有外敵試圖從北伊羅戈省海岸入侵，有部分敵軍登陸，遭菲美軍隊擊退。整個年度軍演的焦點將是周三的「海上攻擊」演習，美菲部隊將擊沉一艘退役菲律賓軍艦。軍演於本周五（10日）結束。

美國海軍陸戰隊中將、「肩並肩」聯合特遣部隊司令塞德霍爾姆（Michael Cederholm）昨稱，聯合軍演並非針對特定敵對勢力，他未有點名提及中國，「我們這樣做不是為任何第三方，不是為了傳遞信息。我們這樣做是為了創造相互操作性（Interoperability）。」塞德霍爾姆被傳媒問及菲美是否準備好應對最壞情况時，他說兩國已準備好。

菲律賓與中國近月圍繞南海主權爭議島礁的緊張局升級，上周菲國指摘中國海警在黃岩島附近，向菲律賓海軍船舶發射水炮，造成船舶受損及船上人員受傷。菲總統小馬可斯昨天表示，他們不會如中國般，在南海使用水炮或任何攻擊性武器，強調菲律賓最不想做的事就是加劇南海戰略航道的緊張局勢。

中國外交部發言人林劍昨敦促菲方以「5個停止」緩和局勢，包括立即停止衝闖中國南沙群島和黃岩島鄰近海域；停止向仁愛礁非法坐灘的軍艦運送建築物資，並修建永久設施；停止在有關無人島礁非法的登礁活動；停止拉幫結派，炫耀武力；停止散播虛假訊息，誤導國際社會。

（路透社/中央社/衛報）

相關字詞﹕聯合軍事演習 肩並肩（Balikatan） 軍演 菲律賓 美國

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