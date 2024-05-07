以疏散拉法10萬人 惹進攻揣測 哈馬斯放話接受停火方案

以稱瓦解哈馬斯計劃 避傷平民

以軍昨在聲明中表示，以阿拉伯語單張、文字短訊、電話通知和傳媒廣播，呼籲拉法市東部居民和難民疏散至附近「已擴大的人道區域」，稱「規模有限」的疏散行動是瓦解哈馬斯計劃的一部分，「需讓平民免受傷害」，估計需撤走約10萬人。以色列陸軍電台稱，拉法周邊居民將被撤至附近的汗尤尼斯及拉法市中心以北的馬瓦西（Al-Mawasi）帳篷城，該處有戰地醫院、帳篷，以及糧水和藥物等物資。

一些巴人家庭昨已從拉法東部離開，難民阿布雷德向路透社稱，一直擔心被迫從拉法遷離的日子會來臨，慨嘆已無處可逃，「外面一直下着大雨，我們不知道該去哪裏」。目擊者說，以色列希望將拉法的巴人遷往的地區已經非常擁擠，幾乎沒地方再增建帳篷。目前約有140萬人在拉法避難，佔加沙總人口超過一半。

UNRWA警告災難 續留拉法施援

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）警告，進攻拉法將對140萬居民帶來毁滅後果，稱UNRWA會繼續留在拉法提供援助。

外界猜測疏散行動是以軍為地面進攻拉法市作準備。以色列國防部昨發聲明稱，防長加倫特周日晚跟美國防長奧斯汀通電話，稱由於釋放人質談判陷入僵局，以方在「別無選擇下，必須向拉法發動軍事行動」，批評哈馬斯沒誠意考慮停火協議。

奧斯汀在通話中提醒任何針對拉法的軍事行動，需要包括疏散巴人平民和保持物資運送的可行計劃。哈馬斯高官祖赫里形容以方的拉法疏散行動是「危險升級」，警告「將招致後果」，又稱美國和以色列要為這「恐怖主義」行為負責。

哈馬斯襲物資口岸 以軍報復

儘管以軍要求拉法民眾撤離，但哈馬斯發言人昨表示，仍將繼續就停火跟以方談判，不過重申協議需包括永久停火及滿足加沙人民要求。以外長卡茨昨強調，以方戰爭目標未變，仍尋求所有人質獲釋和擊敗哈馬斯。以色列政府已公開表明反對永久停火。

埃及國營新聞電視台Al Qahera昨引述高層消息報道，以哈談判陷入僵局原因在於哈馬斯周日以火箭炮轟炸運送加沙物資的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境口岸。以方稱周日有10枚炮彈從拉法口岸一處平民避難所附近，射向以東約3.6公里的凱雷姆沙洛姆，擊中一處軍事陣地附近，殺死4名士兵及導致12人受傷。哈馬斯就事件承認責任，但指襲擊針對口岸附近的一批以軍，而非口岸本身。以軍其後空襲拉法市一所房屋和附近一處「軍事建築」，稱哈馬斯先前從該處發射炮彈。加沙衛生官員稱，周日有最少19人死於以軍轟炸。

消息：以方初步同意休戰數周

哈馬斯代表團周日晚離開埃及，就談判內容諮詢組織領導層，路透社前日引述兩名埃及安全消息人士稱，哈馬斯代表團將於周二回到開羅，亦有消息人士向路透社稱，即使以哈雙方對是否終結加沙戰事存有分歧，但以方初步同意休戰數周，以數百名巴人囚犯換取20至33名以色列人質獲釋。該報道又稱，美國中情局局長伯恩斯周日晚從開羅轉赴多哈，與卡塔爾首相穆罕默德緊急開會，尋求向以哈雙方施加最大壓力，要求他們維持談判。以色列傳媒Ynet昨引述一名以國高官稱，若哈馬斯同意協議，仍有機會避免拉法即時受到地面攻擊。

與拜登談話 內塔尼亞胡允重開口岸

美國白宮發言人昨表示，仍尋求以哈能達成協議。美國總統拜登昨跟內塔尼亞胡通電話，雙方交談了約30分鐘。一名華府官員向美國政治新聞網站Axios透露，拜登要求內塔尼亞胡立即重開凱雷姆沙洛姆口岸。白宮其後稱內塔尼亞胡已同意。

（路透社/法新社/衛報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）