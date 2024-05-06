談美沙防衛協議 蘇利文：前提沙以建交

「這項一體化願景是美國和沙特的雙邊理解，結合以色列和沙特的關係正常化，再加上代表巴人的有意義步驟。它們需要一起實現，你不能將其中一塊抽走。」蘇利文解釋稱，涉及美沙防衛協議的前提環環相扣。

拜登政府希望以跟沙特建交的前景——對以色列來說堪稱最大獎——來說服以色列向巴人作重大讓步，以確保中東的持續和平。目前問題在於，以色列總理內塔尼亞胡一再拒絕任何邁向兩國方案的以巴問題解決方案。

稱拜登料數月內公開詳述方案

蘇利文表示，拜登有意在未來數月公開詳細表述「（通往）更和平地區的路徑」，相信有助帶來更安全的以色列和更和平的中東地區。他說：「我們可以做的是解決我們認為有意義的事，並嘗試令盡可能多的國家加入行列，然後展示方案，最終會由以色列領導層、坦白說最終是以色列人來決定要否採取這條路徑。」

早在去年10月哈馬斯突襲前，拜登政府促成沙特與以色列建交的協議，繼而華府可跟利雅得達成防衛協議，並支持其民用核計劃的雄心，換取以色列對巴人作讓步。加沙戰火妨礙該過程，但美沙兩國持續商討戰後方案，尋求維持區內和平。沙特目前表明，要求以方作更重大讓步，堅持要看到巴勒斯坦建國踏出「不可逆轉的步驟」——沙特外相費薩爾上周承認美沙協議在美方元素的部分已「非常接近」達成協議，但仍須「可信和不可逆轉」的巴人建國路徑。

（金融時報）