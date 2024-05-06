「聖經也違法」 美極右議員質疑反猶法案定義過廣

該法案針對反猶太主義的定義採用美國作為會員的「國際猶太大屠殺紀念聯盟」（IHRA）2016年5月所定版本，包括「指控猶太民族應對單一猶太人或猶太人群體……真實或想像的錯誤行為負責」和「以傳統反猶太主義相關的符號和影像去描述以色列或以色列人（例如：宣稱猶太人殺死耶穌或誹謗猶太人會以基督徒小孩作血祭）」。

惟法案採納IHRA版本的定義，惹來美國極右陣營的反彈。共和黨極右眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）自言對法案投下反對票，因如果基督徒相信《聖經》福音書記載，即猶太人把耶穌交給希律王，然後釘十字架處死，在這法律下都可屬於有罪。同為特朗普盟友的保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）亦認為，法案如同宣告《聖經》的新約部分違法。

《反猶太主義覺醒法案》尚待參院通過

參議院領袖現正研究法案，表決日期未定，如通過並獲實施，內容將影響教育部如何調查校園內歧視猶太人的指控，並對無法在新定義下限制反猶陳述的高校，抽起其撥款資助。

（紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）