加沙北「全面饑荒」 聯國促停火運物資 哈馬斯代表團密集談判休戰 與以互指摘不讓步

糧食署主任：現場評估 饑荒向南蔓延

據上周五公開的節目預告顯示，辛迪（Cindy McCain）接受NBC訪問時警告，加沙「存在饑荒……在北部已全面爆發，並正向南蔓延」，情况「駭人聽聞」。在已知片段中，辛迪未有解釋聯合國為何未正式作饑荒公布，但強調其評估是「基於現場目睹和體驗」。

69歲的辛迪是已故美國共和黨資深參議員麥凱恩的遺孀，2021年獲總統拜登委任為美國駐聯合國糧農組織（FAO）大使，從去年起出任WFP執行主任。辛迪表示期望加沙實現停火，以讓當地民眾較快獲得食物、水、衛生及食藥用品等物資。

聯合國3月18日的報告指出，評估加沙110 萬人（佔一半人口）當時正經歷「災難級」飢餓，如不採取緊急行動，到5月加沙北部30萬人隨時陷入聯合國定義的饑荒狀態。WFP在2004年制定的糧食安全階段綜合分類（IPC），將某國或地區的糧食安全程度分為「安全」、「面臨壓力」、「危機」、「緊急情况」、「饑荒或人道災難」5個階段。上述的IPC報告指出，加沙全境220萬居民都處於糧食安全等級中最危險的3個階段，其中約110萬人處第五階段，佔人口一半。

美國國際開發署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）此前表示有理由相信饑荒正在加沙部分地方發生。她上周五表示，聯合國緊急尋求400公噸營養補充劑，以緩解加沙嚴重飢餓和人道危機，預期USAID將可提供其中四分之一。

以拋新方案 哈馬斯堅持終戰

以哈停戰換囚談判方面，路透社上周六引述哈馬斯政治局主席哈尼亞的顧問諾諾表示，「正全面嚴肅負責任地」審視以方提案，《華爾街日報》（WSJ）同日報道，最新提案建議初步設立40天「冷靜期」，其間哈馬斯將釋放最多33名以色列人質，雙方亦有機會就長期休戰展開談判。下一階段將包括最少6周停火，以哈雙方將討論釋放更多人質，而休戰期最多可獲延長至一年。

不過諾諾重申，協議必須包括以色列撤出加沙和終結戰事等哈馬斯一貫主張。哈馬斯高官向法新社稱，譴責以方極力尋求將換囚協議跟加沙終戰脫鈎，指控以色列總理內塔尼亞胡「為個人利益阻撓協議達成」。

內塔尼亞胡昨天表示，以加沙終戰換人質獲釋只會令哈馬斯繼續掌權，對以色列構成威脅。他過去數周屢稱即使跟哈馬斯達成協議，以軍最終也會地面進攻加沙南部拉法市。一名以國高官歸咎哈馬斯堅持終戰「扼殺協議達成的可能」。哈尼亞昨天發聲明，稱哈馬斯仍致力尋求可終結以色列「侵略」的全面停火協議，他歸咎內塔尼亞胡「使斡旋等各方的努力變得徒然」，令侵略和衝突持續。半島電視台報道，哈馬斯正尋求美方保證以軍不會進攻拉法市。

哈馬斯尋求美保證以軍不攻拉法

美國國務卿布林肯上周五稱，接受最新提案對哈馬斯來說應是「不必動腦筋」之事，但重申美方不會接受以軍對拉法市展開全面軍事行動。西方傳媒另報道，布林肯上月已向卡塔爾首相穆罕默德施壓，稱如哈馬斯續拒停火換囚提案，應當關閉該組織駐多哈的辦公室。

（紐約時報/NBC/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）