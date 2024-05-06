黨失關鍵選區 英揆未脫危 工黨簡世德連任倫敦市長

保守黨丟失西米德蘭茲首長

倫敦市長一職過去兩屆均由簡世德擔任，上周六在點票出爐前，有數據指出，保守黨支持度最高的首都外圍地區的投票率較高，因此外界曾估計霍爾（Susan Hall）有機會爆冷。惟簡世德最終取得逾100萬票，以43.8%對32.7%輕取霍爾，符合外界預期。

對比之下，原被認為連任機會樂觀的西米德蘭茲聯合當局首長斯特里特（Andy Street），在重新點票後，終以1508票的差距敗給工黨的帕克（Richard Parker）。選前分析認為，此戰勝負將成為這個人口多元化地區在大選時會傾向哪方的風向標。這意味着保守黨在今屆地選的唯一好消息，只有東北部蒂斯河谷聯合當局首長豪森連任。

辛偉誠面臨逼宮暗湧重現

保守黨在這次地選失去近500個地方議席、12個議會的控制權及一個國會議席。外界原先認為豪森和斯特里特連任會有助辛偉誠抵擋黨內逼宮壓力，惟斯特里特的落敗令暗湧重現。

《金融時報》昨引述計劃將辛偉誠拉落台的保守黨議員稱，有黨內人士向他們保證上周六的結果將帶來一些振奮消息，亦有傳媒報道稱，倫敦市長選舉將競爭激烈。

惟最終投票結果改變了部分議員的取態，有前內閣大臣認為辛偉誠並未脫離險境，稱目前仍難言黨內叛變已結束，斯特里特及霍爾敗選「會令很多人思考繼續目前路線是否明智」。另一下議院資深後座議員表示，黨內人士誇大保守黨在倫敦及西米德蘭茲取勝的可能，認為辛偉誠已陷入困境。

《金融時報》則指出，不少保守黨議員認為，當他們周二重返國會後，地選結束引發的新一輪憂慮，並不會轉化為針對辛偉誠的政變。有黨內重量級人物估計情况會很平靜，地選結果不代表保守黨面臨末日。

（金融時報/中央社/法新社）