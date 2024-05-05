憂特朗普時代2.0 美友邦紛拜訪「摸底」 特朗普樂接見打「外交牌」 拜登政府有微言

打「安倍牌」討好特朗普

麻生盼填聯繫真空

距離日本首相岸田文雄國事訪問美國僅約兩周，日本前首相兼自民黨副總裁麻生太郎4月23日赴紐約會見特朗普，並獲對方在社交平台上載親自迎接的影片。影片顯示特朗普向記者稱自己在已故日揆安倍晉三介紹下認識麻生，形容麻生在日本國內外皆獲高評價，又讚揚安倍是「偉大之人」，自言十分「敬愛和緬懷」這位故友。

在2016年美國大選後不足10日，時任日本首相安倍晉三親自飛往紐約，成為特朗普當選後首名會見的外國領袖，此後雙方保持緊密良好關係，其影響力也顯而易見——由特朗普政府採納、拜登政府延續的「自由與開放的印太地區」概念，便是出自安倍2016年的演說。惟安倍前年7月遇刺身亡，為日本政界跟特朗普的聯繫留下真空。麻生似乎是最理想的替代人選，他在安倍第一任期擔任外相、安倍第二任期擔任副首相兼財相，堪稱安倍最重要的政治盟友。麻生此行也大打「安倍牌」，向特朗普強調自己是最清楚安倍外交路線的人，雙方討論了美日同盟重要性，以及中國和朝鮮等議題。

安倍翻譯料負責與特團隊溝通

岸田政府則選擇保持距離，只稱麻生會晤特朗普是其作為國會議員的個人行為。惟岸田政府也開始在考慮如何加強跟特朗普的接觸，其王牌料是曾任安倍專屬翻譯官的高尾直。路透社3月報道，岸田政府正考慮安排高尾直完成駐華任期後調任專責與特朗普團隊溝通的角色——在安倍與特朗普的至少30次會談以至高爾夫聯誼中，高尾都擔任翻譯，被形容表現卓越。據《華盛頓郵報》最新報道，日本反對黨也要求跟特朗普會面。

英國行動最積極

派外交官專責密切聯絡

事實上，麻生今年1月訪美已求見特朗普，當時未有成事，到這次終成功。這也許反映特朗普陣營的取向變化，在過去個多月，身陷官司風波的特朗普反更高調接待外國領袖，例如在紐約跟波蘭總統杜達共晉晚膳，在海湖莊園接待英國外相卡梅倫，以及跟沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話等。哥倫比亞廣播公司（CBS）引述對會面直接知情的消息人士透露，特朗普的盟友正鼓勵外國派出外交官或官方特使到海湖莊園，以在特朗普可能重返白宮前重建聯繫——他們相信在美國人對拜登政府外交決策的支持度下降之際，特朗普有力把握機會打外交牌。

英高官政客接連訪海湖莊園

在俄軍侵烏推倒歐洲安全架構之際，歐洲各國對特朗普重返白宮更感憂慮，畢竟特朗普向來質疑作為歐洲防衛核心的北約，曾揚言一旦回朝將全面重新考慮「北約的目標和任務」，而且對美國軍援烏克蘭抱質疑態度，甚至被揭發曾考慮要基輔割地求和。

據《華郵》分析，在一眾歐洲盟友中，以傳統上跟美國保持「特殊關係」的英國對接觸特朗普最為積極。除了前述的卡梅倫，《華郵》引述5名消息人士指，一名英國外交官多次到訪海湖莊園，包括出席特朗普在共和黨初選「超級星期二」的勝利派對，私下跟特朗普共晉晚膳，會見共和黨高層人物，跟特朗普顧問保持短訊溝通，甚至出席特朗普的競選活動；英國駐美大使也曾跟特朗普會晤，同場還有英國「脫歐派」政治明星法拉奇和英國保守黨前首相卓慧思。

歐洲領袖就烏戰角力

援烏撥款過關成指標

這些與特朗普會面的機會，也成為歐洲各國爭取影響特朗普對烏戰看法的角力場，卡梅倫便嘗試游說特朗普支持援烏撥款。被視為北約成員國領袖中最親俄的匈牙利總理歐爾班，3月到海湖莊園會見特朗普後接受匈媒訪問，指特朗普告訴自己「他不會就俄烏戰爭再出一分錢」，因烏克蘭無法獨力抗俄，「這是為何戰爭會結束」。

波蘭總統杜達4月在紐約會見特朗普，獲對方表明「我們毫無保留地支持波蘭」，雙方還有討論烏戰等安全議題，例如杜達提出將北約成員國軍事開支上升至GDP的3%（現時目標是2%，但有許多國家未能達成），獲特朗普陣營認可。

上月在美國眾議院議長邁克‧約翰遜「轉軚」下終獲通過的援烏撥款，被視為特朗普態度變化的指標。特朗普既與他會面表達支持，首肯可用借貸形式援烏，而且同意烏克蘭的生存對美國來說很重要（但仍強調對歐洲更重要，故歐洲應做得更多），更在撥款議案表決期間保持緘默，未有施壓共和黨人阻撓。立陶宛總統瑙塞達便認為杜達應記一功，指杜達與特朗普的會面收到正面成效。

波總統匈總理爭取特朗普支持

惟這不代表特朗普跟歐爾班關係出現問題。在上周舉行的保守派政治行動會議（CPAC）歐洲大會上，東道主歐爾班高調支持特朗普勝選，特朗普也投桃報李，在預錄演說中表明已準備好重返執政後跟歐爾班聯手，革新西方的「保守派同盟」。CPAC大會本身是美國政治右翼的極具影響力活動，前年起由匈牙利首度引入歐洲，至今連續第3年在布達佩斯舉辦。

執政在野陣營分頭接觸

兩手準備迎特朗普回朝

澳洲是另一擔憂特朗普再上台後會在安全問題改轅易轍的國家。在拜登任內，澳洲跟美國和英國達成澳英美安全伙伴關係（AUKUS）的軍事科技合作聯盟，重點之一是有潛力影響南海以至台海局勢的核潛艇項目，現屆工黨政府憂慮特朗普會推倒項目。路透社指澳洲駐美大使陸克文正促請堪培拉加速立法，以拉近與美國軍控標準的差距，並成立特別核安全組織，增加特朗普放棄協議的「成本」。另一邊廂，任內促成宣布AUKUS核潛艇項目的自由黨籍前總理莫里森2月底退出政壇，隨即跟特朗普陣營建立聯繫，既加入由特朗普政府前白宮國安顧問奧布萊恩開設的安全公司「美國全球戰略」（AGS）出任副主席，又為涉足國安科技與供應鏈韌性的DYNE資產管理公司擔任顧問（該公司另一顧問正是特朗普政府的國務卿蓬佩奧）。

對比之下，另一些國家則更關注特朗普不時提出有關關稅或其他增設貿易壁壘的威脅。美國鄰國墨西哥的官員正會見特朗普的身邊人士，除了商討打擊非法移民和販運芬太尼等傳統美墨關係焦點議題外，還涉及最遲要在2026年更新的《北美自由貿易協議》（NAFTA）。墨西哥政界甚至考慮兩手準備，該國6月舉行總統大選，執政黨候選人欣鮑姆被指因應美國大選結果已準備不同外長人選，倘若特朗普回朝，將安排在特朗普執政同期擔任墨西哥外長的埃布拉德回任。

德「繞道外交」預防特朗普徵關稅

身為歐洲出口大國的德國則採取「繞道外交」策略，不是盡力求見特朗普，而是針對美國共和黨和德國商業利益所在的游離州份工會等作游說。德國政府跨大西洋合作協調員林克向路透社承認，這些行動對預防特朗普向歐盟貨品徵收懲罰性關稅極為重要。

選總統拼外交雖有先例

特朗普提防踰紅線

非現任的總統候選人打「外交牌」和嘗試跟外國政要接觸，在美國政壇可謂慣例，其中在2008年，民主黨候選人奧巴馬甚至飛往德國柏林，在勃蘭登堡門前發表歷史性演說。惟不同之處在於，特朗普確是前任美國總統，曾執行其外交理念和作出外交任命，跟同一批輪流拜訪自己的領袖打過交道。

另一值得留意的地方是，特朗普目前傾向會見的都是自己熟悉的人物——除了麻生，歐爾班和杜達都被認為是在歐洲跟特朗普關係最好的政治領袖。即使是英國，卡梅倫和卓慧思也屬於政治立場跟特朗普較接近的英國保守黨，對比之下，有望勝出下屆英國大選的工黨，雖派出影子外相拉米跟蓬佩奧見面，也放風想見特朗普，但有特朗普前助手分析，拉米等工黨高層曾多次批評特朗普，倘若工黨與特朗普同時上台，英美關係恐面臨艱難。曾任美國外交官的美國中東專家米勒向《華郵》分析，特朗普都跟「他感到舒服的人」見面。

特朗普團隊小心研究阻止私人公民參與外交的《洛根法》，稱因此推掉部分會面，但未明確解釋。惟《紐約時報》指出，倘若特朗普試圖影響外國領袖的言行——例如要求表態支持或採取損害拜登政策的舉措，則會踰越紅線。

在特朗普位於紐約和佛羅里達的居所門庭若市之際，拜登政府不無微言。其中阿根廷新任右翼總統米萊伊最惹爭議，美國網媒Axios報道，米萊伊2月在美國國務卿訪阿前不久，特朗普突派人約見，二人最後在華盛頓舉行的CPAC大會後台見面——美國國務院和駐阿根廷大使被殺個措手不及，暗中警告阿方勿干預美國大選。

韓「隱形」打探特朗普貿易取向

《紐時》指許多外國大使館傾向安靜行事，例如透過密使接觸特朗普的團隊，以免觸怒現屆政府。路透社引述一名現居華盛頓的前韓國官員表示，拜登政府正密切觀望外國政府行事，故韓國傾向透過游說公司「隱形」行事，一名現任的韓國官員亦確認正採取這方式來打探特朗普的想法，尤其是對貿易和投資的取態，例如傾向保留還是取消拜登政府的《通脹削減法案》。

明報記者

（選前半年）