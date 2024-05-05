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美測試AI版F-16 空軍部長：未來趨勢

【明報專訊】美國空軍周四（3日）在加州愛德華茲空軍基地測試一架由人工智能（AI）操控的F-16戰機，被視為空軍自1990年代引入隱形技術以來最大發展之一。坐在前座的美國空軍部長肯德爾表示，更小、更便宜的AI操控無人戰機是未來趨勢。

與機師所駕戰機「對峙」

美國全國廣播公司（NBC）和美聯社獲准觀摩這次秘密飛行，基於安全考量，在飛行完成後才可以公開報道。這架由AI控制的F-16戰機名為「維斯塔」（Vista），它以時速約885公里的速度載着肯德爾（Frank Kendall）飛行。在飛行期間，維斯塔與另一架由機師駕駛的F-16「對峙」，兩機最近相距300米，其間「維斯塔」不斷轉彎和盤旋，試圖逼對手處於下風位置。肯德爾在1小時的飛行完成後說，他在飛行過程中所見到的，已足夠讓他信任這種仍在學習的AI技術有能力決定是否要在戰爭中發射武器。

武器控管專家與人道團體一直擔心AI有朝一日會自動投下炸彈導致人員死傷，因而尋求加強限制AI的運用。肯德爾表示，AI戰機使用武器前必定會有人監督。

（NBC/中央社）

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