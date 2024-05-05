錫克教領袖命案 加警拘3印度疑犯

海外暗殺掀外交風波

45歲的尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）去年6月在溫哥華市郊的錫克教廟宇外中槍身亡。數月後，加拿大總理杜魯多稱，情報顯示印度政府特工涉案，引發兩國外交爭端，印度斥指控「荒謬」，一度限制向加拿大公民發放簽證並發出旅遊警示，加拿大政府則撤走駐印度的三分之一的外交官。

當局查疑犯與新德里關係

加拿大警方前日宣布，在艾伯塔省埃德蒙頓市（Edmonton）拘捕兩名22歲及一名28歲的印度人，指他們涉嫌在尼傑爾遇害當天擔任槍手、車手及把風者，被控一級謀殺和共謀罪。警方稱調查仍繼續，「我們知道可能有其他人涉及這宗命案，我們還在致力尋找並拘捕這些人」。當局稱，疑犯在加拿大住了3至5年，並非永久居民，也不是警方熟悉人物，正調查他們與印度政府的關係。警方表示，一直與印度警方合作調查，但有關合作「困難且充滿挑戰」。

尼傑爾1997年移居加拿大，2015年成為加拿大公民，他是錫克教卡利斯坦（Khalistan）獨立運動人士，主張在印度旁遮普省建立名為「卡利斯坦國」，被印度當局指控涉及恐怖主義及謀殺而遭通緝。尼傑爾的好友辛格（Moninder Singh）表示，錫克教社區樂見調查取得進展，但仍有重要問題未解，包括印度政府在此事的參與程度。

尼傑爾並非首名錫克教分離主義者在海外成為暗殺目標，美國當局去年稱搗破一宗在美國本土企圖暗殺錫克教分離主義者的陰謀。

（法新社/BBC/中央社/加拿大明報）