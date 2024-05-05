各校畢業禮紛增保安 禁橫額背囊 賓客須受檢

密歇根大學300校友教職員抗議打壓言論

路透社查詢了20間爆發過大型撐巴示威的美國高校，了解畢業禮有否受影響，11間回覆的大學中，只有3間稱在保安上沒有變動。密歇根大學校方訓練志願者在畢業禮上識別和緩和「問題行為者」，包括不停大叫大嚷、頓足、隨意針對一些人或當前問題大叫，以及靜靜地舉牌遮擋他人視線。若發現這些情况，志願者會先口頭警告，兩次警告無效後，保安人員會將喧嘩者趕走。密歇根大學300多名教職員及校友聯署抗議校方的做法，認為是打壓言論自由。

印第安納大學上周通知畢業生及其家人，校方將加強安檢，除了在典禮場外劃定示威區，也要求所有進場賓客須經過金屬探測器檢查，且只可攜帶小手袋，禁止攜背包、橫額、標語、旗幟、外來食品和飲料等。

至於南加州大學，繼早前取消由穆斯林學生發表畢業演說後，又取消原在本月10日舉行的畢業禮。校方前日宣布改為邀請學生參加在洛杉磯體育館舉行的「畢業生家庭慶祝活動」。有學生不滿校方做法，稱許多學生2020年已因新冠疫情錯過了高中畢業禮，如今又未能出席大學畢業禮。

（路透社/CNN）

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