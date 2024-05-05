明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

各校畢業禮紛增保安 禁橫額背囊 賓客須受檢

【明報專訊】美國不少大學近日陸續舉行畢業禮，隨着席捲多家大學校園的聲援巴人示威觸發警方清場，各校紛紛加強保安，確保典禮順利舉行，包括訓練職員辨識及應對企圖在現場示威的學生、所有入場賓客須接受金屬探測器檢測、禁止攜帶橫額及背囊等。

密歇根大學300校友教職員抗議打壓言論

路透社查詢了20間爆發過大型撐巴示威的美國高校，了解畢業禮有否受影響，11間回覆的大學中，只有3間稱在保安上沒有變動。密歇根大學校方訓練志願者在畢業禮上識別和緩和「問題行為者」，包括不停大叫大嚷、頓足、隨意針對一些人或當前問題大叫，以及靜靜地舉牌遮擋他人視線。若發現這些情况，志願者會先口頭警告，兩次警告無效後，保安人員會將喧嘩者趕走。密歇根大學300多名教職員及校友聯署抗議校方的做法，認為是打壓言論自由。

印第安納大學上周通知畢業生及其家人，校方將加強安檢，除了在典禮場外劃定示威區，也要求所有進場賓客須經過金屬探測器檢查，且只可攜帶小手袋，禁止攜背包、橫額、標語、旗幟、外來食品和飲料等。

至於南加州大學，繼早前取消由穆斯林學生發表畢業演說後，又取消原在本月10日舉行的畢業禮。校方前日宣布改為邀請學生參加在洛杉磯體育館舉行的「畢業生家庭慶祝活動」。有學生不滿校方做法，稱許多學生2020年已因新冠疫情錯過了高中畢業禮，如今又未能出席大學畢業禮。

（路透社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕畢業禮 示威 美國大學 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞