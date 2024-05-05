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《紐時》分析逾百片：反示威者先施襲 警方袖手

【明報專訊】美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的挺巴人學生示威上周二晚通宵引發暴力衝突，造成約15傷。《紐約時報》前天（3日）分析逾100條影片，證實闖入校園的反示威者率先煽動和施襲，包括向學生噴灑化學劑和最少發射6次煙火，示威學生則以維護營區障礙物為主，盡量避免跟反示威者衝突。警方則在到場後遲遲未有出手阻止暴力事件。

射煙火進營區 噴灑化學物

《紐時》報道梳理並試圖還原UCLA當晚持續近5小時的衝突。身上衣飾有親以符號、播放以色列歌曲的反示威者，上周二晚約10時50分（本港時間上周三下午1時50分）開始拆除示威營區的金屬障礙物，幾分鐘後一名反示威者被影下試圖襲擊營區附近一名人士，另一人則向營區內投擲木板。

至晚上11時，暴力逐漸升級，針對營區的大規模攻擊持續近3小時。有影片顯示，反示威者最少朝營區方向6次發射煙火，其中一發在營區內地面爆炸，引起示威者尖叫，一發則在營區外圍爆炸，另一發射向把一名傷者帶離營區的示威群眾。部分反示威者以化學物向營區中人噴臉，對一名落單示威者拳打腳踢，並用棍棒、「雪糕筒」和木板等武器襲擊他們。

其一影片拍得躲在營區內的示威者向伙伴大叫「勿起衝突！守住陣線！」示威者僅作有限反擊，向拆除障礙物的反示威者噴化學劑，和以棍棒揮打他們。除了一次短暫試圖搶奪反示威者的擴音器外，示威學生未被影到主動激起暴力。

多個警察部門的人員在凌晨1時45分抵達現場，但只在營區附近觀望，未介入衝突。有標註凌晨1時49分的影片畫面顯示，一批反示威者在距警員位置僅數十米的位置襲擊一名男子。直到凌晨2時50分，警方開始行動分隔兩批示威者，但直到周五仍然沒有任何人因衝突被捕。

UCLA校監布洛克事後聲明，強調校外「煽動者」襲擊紮營示威學生不可接受。

（紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 美國 加州大學洛杉磯分校（UCLA） 學生示威 煽動 暴力

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