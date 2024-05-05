WSJ：左翼組織早向示威學生教路 授紮營佔領應對拘捕策略 學者指外部藉加沙憤怒煽動

鼓勵學生促校方停涉以投資

《華爾街日報》報道指出，哥大學生在上周二警方清場鎮壓示威前數星期以至數月，已開始向「全國學生爭取巴勒斯坦正義」（NSJP）組織、資深校園示威搞手，以及已解散的極左翼非裔人權組織「黑豹黨」成員取經，其中數名前黑豹黨成員指點他們處理示威內部糾紛的重要性。有約20年歷史的NSJP早於去年10月初以哈戰爭爆發後不久，便呼籲高校舉行「抵抗日」示威，過去數月更持續呼籲各高校學生，在校方停止投資跟以色列有生意往來的企業前都要堅持抗爭。

到上月25日示威浪潮正蔓延其他高校之際，NSJP在社交平台X發文向示威學生發「溫韾提示」，建議他們穿鬆身衣物，自備糧水，以及披戴大圍巾以防監控，又提醒如果警方展開拘捕行動則勿糾纏，而應想辦法取得被捕同伴的姓名和出生日期等個人資料以作跟進。

NSJP在全美各地有逾300個分部，當中不少都有協助示威學生紮營和策動佔領，其分部已在哥大等部分高校被禁運作。

對學生灌輸「哈馬斯沒有錯」觀念

哥大校方3月時亦曾兩度阻止學生舉辦「抵抗101」訓練活動，該活動包括邀請「巴人囚犯團結網絡」（Samidoun）成員到校任客席講者，結果學生將活動改為線上舉行。影片平台YouTube的片段顯示，在近兩小時的活動中，Samidoun協調員凱茨（Charlotte Kates）鼓勵學生打造「國際民眾抵抗搖籃」，又宣稱「作為哈馬斯成員、領袖或戰士並沒有錯」，形容這些人「只是守衛巴勒斯坦的前線」。Samidoun暫未回應事件，德國政府去年11月禁制該組織，指其支持恐怖主義和反猶太主義，並煽動利用暴力尋求政治利益。

哥大去種族隔離投資化組織成員波拉特（Sueda Polat）表示，該校示威組織者不止向資深搞手和外部組織學習紀律和計劃，亦從親身參與「黑人的命也是命」（BLM）運動和學生運動等汲取經驗。

專家預計示威持續至夏秋

專研政治暴力的芝加哥大學教授佩普（Robert Pape）指出，外部組織者只是今次挺巴人學運示威的其中一個因素，他們也確實成功利用學生對加沙暴力的憤怒。他說，大學和國家領袖應要有心理準備，這些示威會持續到今年夏天甚至秋天。

（華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）