WSJ：左翼組織早向示威學生教路 授紮營佔領應對拘捕策略 學者指外部藉加沙憤怒煽動

【明報專訊】美國高等院校校園挺巴勒斯坦示威上月底爆發至今，警方和部分高校指摘其受到校外分子「煽動」。《華爾街日報》（WSJ）上周五（3日）報道，在示威熱點之一的哥倫比亞大學，有學生數月前便開始跟親巴人組織、資深學運領袖，以至前極左翼組織成員接觸，學習紮營佔領、應對拘捕等示威策略，而這些左翼組織和成員也鼓勵學生們要求校方終止跟以色列有關的投資，並向他們灌輸「哈馬斯並非邪惡」等信息。有學者則指出，外部參與只是示威的其一因素，但他們的確利用了學生對加沙暴力的憤怒。
鼓勵學生促校方停涉以投資
《華爾街日報》報道指出，哥大學生在上周二警方清場鎮壓示威前數星期以至數月，已開始向「全國學生爭取巴勒斯坦正義」（NSJP）組織、資深校園示威搞手，以及已解散的極左翼非裔人權組織「黑豹黨」成員取經，其中數名前黑豹黨成員指點他們處理示威內部糾紛的重要性。有約20年歷史的NSJP早於去年10月初以哈戰爭爆發後不久，便呼籲高校舉行「抵抗日」示威，過去數月更持續呼籲各高校學生，在校方停止投資跟以色列有生意往來的企業前都要堅持抗爭。
到上月25日示威浪潮正蔓延其他高校之際，NSJP在社交平台X發文向示威學生發「溫韾提示」，建議他們穿鬆身衣物，自備糧水，以及披戴大圍巾以防監控，又提醒如果警方展開拘捕行動則勿糾纏，而應想辦法取得被捕同伴的姓名和出生日期等個人資料以作跟進。
NSJP在全美各地有逾300個分部，當中不少都有協助示威學生紮營和策動佔領，其分部已在哥大等部分高校被禁運作。
對學生灌輸「哈馬斯沒有錯」觀念
哥大校方3月時亦曾兩度阻止學生舉辦「抵抗101」訓練活動，該活動包括邀請「巴人囚犯團結網絡」（Samidoun）成員到校任客席講者，結果學生將活動改為線上舉行。影片平台YouTube的片段顯示，在近兩小時的活動中，Samidoun協調員凱茨（Charlotte Kates）鼓勵學生打造「國際民眾抵抗搖籃」，又宣稱「作為哈馬斯成員、領袖或戰士並沒有錯」，形容這些人「只是守衛巴勒斯坦的前線」。Samidoun暫未回應事件，德國政府去年11月禁制該組織，指其支持恐怖主義和反猶太主義，並煽動利用暴力尋求政治利益。
哥大去種族隔離投資化組織成員波拉特（Sueda Polat）表示，該校示威組織者不止向資深搞手和外部組織學習紀律和計劃，亦從親身參與「黑人的命也是命」（BLM）運動和學生運動等汲取經驗。
專家預計示威持續至夏秋
專研政治暴力的芝加哥大學教授佩普（Robert Pape）指出，外部組織者只是今次挺巴人學運示威的其中一個因素，他們也確實成功利用學生對加沙暴力的憤怒。他說，大學和國家領袖應要有心理準備，這些示威會持續到今年夏天甚至秋天。